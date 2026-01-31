Muzaffer İlhan Erdost Çankaya'da anıldı

33. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenen "Baskıya boyun eğmeden ayakta kalan aydın Muzaffer İlhan Erdost" etkinliği bugün Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin aydınlanma, adalet ve demokrasi mücadelesinde önemli izler bırakmış isimlerden Muzaffer İlhan Erdost’un anıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHAK) Başkanı Oğuz Gemalmaz yaptı. Oturum başkanlığını TİHAK Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan üstlendi. Programda Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ve Doç. Dr. Ömer Atagenç, konuşmacı olarak yer aldı.