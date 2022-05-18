MüzeKart nedir, yıllık MüzeKart fiyatı ne kadar, MüzeKart hangi müzelerde geçerli?

Türkiye’nin en önemli markası olan kültürel mirası, müze ve örenyerleri sadece Türkiye değil, yurtdışından gelen tüm misafirlerin gözdesi haline geldi. Müze girişlerinde büyük kolaylık sağlayan MüzeKart+ ise hem ekonomik hem de pratik bir kullanım sunuyor. Peki MüzeKart+ nedir, MüzeKart+ hangi müzelerde geçerli ve MüzeKart+ fiyatı nedir?

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:57
MüzeKart nedir, yıllık MüzeKart fiyatı ne kadar, MüzeKart hangi müzelerde geçerli?
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Bütün insanlığın ortak kültürü olarak kabul edilen ve evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkların cennetinde yer alan Türkiye; kadim tarihi, kültürel kodları, coğrafi araştırmaları ve uzantılarıyla tüm dünya için oldukça kıymetli bir ülke olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin en önemli markası olan kültürel mirası, müze ve örenyerleri sadece Türkiye değil, yurtdışından gelen tüm misafirlerin gözdesi haline geldi. Müze girişlerinde büyük kolaylık sağlayan MüzeKart+ ise hem ekonomik hem de pratik bir kullanım sunuyor. Peki MüzeKart+ nedir, MüzeKart+ hangi müzelerde geçerli ve MüzeKart+ fiyatı nedir?

İşte MüzeKart+ hakkında tüm ayrıntılar...

MÜZEKART+ NEDİR?

Ziyaretçiler, MüzeKart+ ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350’den fazla müze ve örenyerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret etme hakkına sahip oluyor.

MÜZEKART+ FİYATI NEDİR?

Satın alınan ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan Müze Kart’ın 2022 fiyatı Türk vatandaşları için 60 TL olarak belirlendi.  

Ziyaretçiler, "Türkiye'nin Müzeleri" uygulaması ile üyelik oluşturarak, müze ve örenyeri girişinde oluşturacağı kod ile kartı anında kullanmaya başlayabiliyor. Üyelik oluşturulmayan durumlarda MüzeKart'ın kargo ile ulaşmasının beklenmesi gerekiyor.

MüzeKart+, Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Harem Dairesi, Aya İrini Anıtı, Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler , Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise, Sedir Adası ve İstanbul Sinema Müzesi geçerli değil, bu yerler ziyaret için ayrıca bilet alınması gerekiyor.

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