MüzeKart nedir, yıllık MüzeKart fiyatı ne kadar, MüzeKart hangi müzelerde geçerli?
Türkiye’nin en önemli markası olan kültürel mirası, müze ve örenyerleri sadece Türkiye değil, yurtdışından gelen tüm misafirlerin gözdesi haline geldi. Müze girişlerinde büyük kolaylık sağlayan MüzeKart+ ise hem ekonomik hem de pratik bir kullanım sunuyor. Peki MüzeKart+ nedir, MüzeKart+ hangi müzelerde geçerli ve MüzeKart+ fiyatı nedir?
Bütün insanlığın ortak kültürü olarak kabul edilen ve evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkların cennetinde yer alan Türkiye; kadim tarihi, kültürel kodları, coğrafi araştırmaları ve uzantılarıyla tüm dünya için oldukça kıymetli bir ülke olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin en önemli markası olan kültürel mirası, müze ve örenyerleri sadece Türkiye değil, yurtdışından gelen tüm misafirlerin gözdesi haline geldi. Müze girişlerinde büyük kolaylık sağlayan MüzeKart+ ise hem ekonomik hem de pratik bir kullanım sunuyor. Peki MüzeKart+ nedir, MüzeKart+ hangi müzelerde geçerli ve MüzeKart+ fiyatı nedir?
İşte MüzeKart+ hakkında tüm ayrıntılar...
MÜZEKART+ NEDİR?
Ziyaretçiler, MüzeKart+ ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350’den fazla müze ve örenyerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret etme hakkına sahip oluyor.
MÜZEKART+ FİYATI NEDİR?
Satın alınan ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan Müze Kart’ın 2022 fiyatı Türk vatandaşları için 60 TL olarak belirlendi.
Ziyaretçiler, "Türkiye'nin Müzeleri" uygulaması ile üyelik oluşturarak, müze ve örenyeri girişinde oluşturacağı kod ile kartı anında kullanmaya başlayabiliyor. Üyelik oluşturulmayan durumlarda MüzeKart'ın kargo ile ulaşmasının beklenmesi gerekiyor.
MüzeKart+, Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Harem Dairesi, Aya İrini Anıtı, Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler , Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise, Sedir Adası ve İstanbul Sinema Müzesi geçerli değil, bu yerler ziyaret için ayrıca bilet alınması gerekiyor.
ADANA ADANA ANAVARZA ÖRENYERİ
ADANAADANA ARKEOLOJİ MÜZESİ
ADANAADANA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
ADANA ADANA KURUKÖPRÜ ANIT MÜZESİ VE GELENEKSEL ADANA EVİ
ADANASÜLEYMAN KULESİ
ADIYAMANADIYAMAN ARSEMİA ÖRENYERİ
ADIYAMANADIYAMAN MÜZESİÜCRETSİZ
ADIYAMANADIYAMAN NEMRUT ÖRENYERİ
ADIYAMANADIYAMAN PİRİN (PERRE) ÖRENYERİ
ADIYAMANADIYAMAN SOFRAZ ANIT MEZARI
ADIYAMANADIYAMAN KAHTA YENİKALE
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR MÜZESİ
AĞRIAĞRI İSHAKPAŞA SARAYI
AKSARAYAKSARAY IHLARA VADİSİ ÖRENYERİ
AKSARAYAKSARAY MANASTIR VADİSİ ÖRENYERİ
AKSARAY AKSARAY MÜZESİ
AKSARAY AKSARAY AZİZ MERCURİUS YERALTI ŞEHRİ
AKSARAYAKSARAY SARATLI KIRKGÖZ YERALTI ŞEHRİ
AKSARAYAŞIKLI HÖYÜK
AMASYAAMASYA MÜZESİ
AMASYAAMASYA HAZERANLAR KONAĞI
ANKARAANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
ANKARAANKARA GORDİON MÜZESİ VE TÜMÜLÜS ÖRENYERİ
ANKARA ANKARA ROMA HAMAMI ÖRENYERİ
ANKARA ANKARA CUMHURİYET MÜZESİ
ANKARA ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ
ANKARA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜZESİ
ANKARAKAHRAMANKAZAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE DEMOKRASİ MÜZESİ
ANKARA ANKARA RESİM HEYKEL MÜZESİ
ANTALYA ALANYA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
ANTALYAALANYA KALESİ
ANTALYA ALANYA MÜZESİ
ANTALYAALANYA SYEDRA ÖRENYERİ
ANTALYAANTALYA ARYKANDA ÖRENYERİ
ANTALYA ANTALYA ASPENDOS ÖRENYERİ
ANTALYAANTALYA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
ANTALYAANTALYA KARAİN MAĞARASI
ANTALYAANTALYA LYMRA ÖRENYERİ
ANTALYAANTALYA MÜZESİ
ANTALYA ANTALYA OLYMPOS ÖRENYERİ
ANTALYAANTALYA PERGE ÖRENYERİ
ANTALYA ANTALYA PHASELİS ÖRENYERİ
ANTALYA ANTALYA TERMESSOS ÖRENYERİ
ANTALYAANTALYA AZİZ (St.) NİKOLAOS ANIT MÜZESİ
ANTALYAANTALYA DEMRE ANDRİAKE ÖRENYERİ VE LİKYA UYGARLIKLARI MÜZESİ
ANTALYAANTALYA MYRA ÖRENYERİ
ANTALYAANTALYA PATARA ÖRENYERİ
ANTALYAANTALYA SİMENA ÖRENYERİ
ANTALYAANTALYA XANTHOS ÖRENYERİ
ANTALYAANTALYA ELMALI MÜZESİ
ANTALYAMEVLEVİHANE MÜZESİ
ANTALYAANTALYA SİDE MÜZESİ
ANTALYAANTALYA SİDE ÖRENYERİ
AYDINAYDIN AFRODİSYAS MÜZESİ VE ÖRENYERİ
AYDINAYDIN KARACASU ETNOGRAFYA MÜZESİ
AYDINAYDIN ALABANDA ÖRENYERİ
AYDINAYDIN ALİNDA ÖRENYERİ
AYDINAYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ
AYDINAYDIN ETNOGRAFYA MÜZESİ
AYDINAYDIN MAGNESİA ÖRENYERİ
AYDIN AYDIN NYSA (SULTANHİSAR) ÖRENYERİ
AYDINAYDIN YÖRÜK ALİ EFE EVİ MÜZESİ
AYDINDİDİM APOLLON TAPINAĞI
AYDINAYDIN MİLET MÜZESİ VE ÖRENYERİ
AYDIN AYDIN KADIKALESİ ÖRENYERİ
AYDINAYDIN PRİENE ÖRENYERİ
BALIKESİR BALIKESİR KUVA-Yİ MİLLİYE MÜZESİ
BALIKESİRBALIKESİR TAKSİYARHİS ANIT MÜZESİ
BALIKESİRBANDIRMA MÜZESİ
BARTINBARTIN AMASRA MÜZESİ
BATMAN BATMAN HASANKEYF ÖRENYERİ
BATMAN BATMAN MÜZESİ
BİLECİKBİLECİK MÜZESİ
BİLECİK BİLECİK SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ MÜZESİ
BİTLİS BİTLİS AHLAT MÜZESİ
BİTLİSBİTLİS ETNOGRAFYA MÜZESİ
BİTLİSAHLAT SELÇUKLU MEZARLARI
BOLUBOLU MÜZESİ
BURDUR BURDUR DOĞA TARİHİ MÜZESİ
BURDURKİBRYA ÖRENYERİ
BURDURBURDUR MÜZESİ
BURDURBURDUR SAGALASSOS ÖRENYERİ
BURSABURSA ARKEOLOJİ MÜZESİ
BURSA BURSA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
BURSABURSA MUDANYA MÜTAREKE EVİ MÜZESİ
BURSABURSA OSMANLI EVİ MÜZESİ
BURSABURSA TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
BURSABURSA YENİŞEHİR ŞEMAKİ EVİ MÜZESİ
BURSANİLÜFER HATUN İMARETİ TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
BURSA BURSA İZNİK MÜZESİ
ÇANAKKALEÇANAKKALE ALEXANDRİA TROİAS ÖRENYERİ
ÇANAKKALE ÇANAKKALE APOLLON SYMİNTHEİON ÖRENYERİ
ÇANAKKALE ÇANAKKALE ASSOS ÖRENYERİ
ÇANAKKALE ÇANAKKALE TROİA MÜZESİ
ÇANAKKALE ÇANAKKALE TROİA ÖRENYERİ
ÇANKIRIÇANKIRI MÜZESİ
ÇORUMÇORUM ALACAHÖYÜK MÜZESİ VE ÖRENYERİ
ÇORUMÇORUM BOĞAZKÖY MÜZESİ
ÇORUM ÇORUM BOĞAZKÖY HATTUŞA ÖRENYERİ
ÇORUMÇORUM MÜZESİ
DENİZLİ DENİZLİ ATATÜRK VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
DENİZLİ DENİZLİ HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ARKEOLOJİ MÜZESİ
DENİZLİ DENİZLİ HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ÖRENYERİ
DENİZLİ TRİPOLİS ÖRENYERİ
DENİZLİDENİZLİ LAODİKEİA ÖRENYERİ
DİYARBAKIR DİYARBAKIR CAHİT SITKI TARANCI EVİ ETNOĞTAFYA MÜZESİ
DİYARBAKIRDİYARBAKIR ARKEOLOJİ MÜZESİ
DİYARBAKIR SİLVAN ATATÜRK EVİ MÜZESİ
DİYARBAKIRDİYARBAKIR ATATÜRK EVİ MÜZESİ
DİYARBAKIR DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP MÜZESİ
DÜZCE DÜZCE KONURALP MÜZESİ ÜCRETSİZ
EDİRNE EDİRNE MÜZESİ
EDİRNE HIDIRLIK TABYA BALKAN TARİHİ MÜZESİ
EDİRNE YENİSARAY ÖRENYERİ
EDİRNE EDİRNE TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
ELAZIĞ ELAZIĞ MÜZESİ
ELAZIĞHARPUT KALESİ
ERZURUM ERZURUM ARKEOLOJİ MÜZESİ
ERZURUM ERZURUM ATATÜRK EVİ MÜZESİ
ERZURUMRESİM HEYKEL MÜZESİ
ERZURUMERZURUM KALESİ
ERZURUM ERZURUM TÜRK İSLAM ESERLERİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR MİDAS (YAZILIKAYA) ÖRENYERİ
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR PESSİNUS ÖRENYERİ
GAZİANTEP GAZİANTEP ARKEOLOJİ MÜZESİ
GAZİANTEP RUMKALE ÖRENYERİ
GAZİANTEP GAZİANTEP HASAN SÜZER ETNOGRAFYA MÜZESİ
GAZİANTEPGAZİANTEP YESEMEK ÖRENYERİ
GAZİANTEP GAZİANTEP ZEUGMA ÖRENYERİ
GAZİANTEPGAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ
GİRESUNGİRESUN MERYEM ANA MANASTIRI
GİRESUN GİRESUN MÜZESİ
GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE MÜZESİ
HATAYHATAY ÇEVLİK ÖRENYERİ
HATAY NECMİ ASFUROĞLU ARKEOLOJİ MÜZESİ
HATAYHATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ
HATAYHATAY ŞEHİR MÜZESİ
HATAY HATAY ST. PİERRE ANIT MÜZESİ
HATAYHATAY ST. SİMON MANASTIRI
ISPARTA ISPARTA MÜZESİ ÜCRETSİZ
ISPARTAISPARTA ULUBORLU MÜZESİ
ISPARTAISPARTA ANTİOCHEİA ÖRENYERİ
ISPARTA ISPARTA YALVAÇ MÜZESİ
İSTANBUL İSTANBUL HAVALİMANI MÜZESİ
İSTANBULİSTANBUL BÜYÜK SARAY MOZAİKLERİ MÜZESİ
İSTANBUL İSTANBUL FETHİYE MÜZESİ
İSTANBULGALATA KULESİ
İSTANBUL KIZ KULESİ
İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY HATIRA EVİ
İSTANBUL HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ
İSTANBUL İSTANBUL GALATA MEVLEVİHANESİ MÜZESİ
İSTANBULİSTANBUL HİSARLAR MÜZESİ (RUMELİ HİSARI)
İSTANBULİSTANBUL İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ
İSTANBUL İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ- ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ-ÇİNİLİ KÖŞK
İSTANBULİSTANBUL ADAM MİCKİEWİCZ MÜZESİ
İSTANBUL İSTANBUL TÜRK ve İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
İZMİRİZMİR BERGAMA AKROPOL ÖRENYERİ
İZMİR İZMİR BERGAMA ASKLEPİON ÖRENYERİ
İZMİRİZMİR BERGAMA KIZILAVLU
İZMİRİZMİR BERGAMA MÜZESİ
İZMİRİZMİR ÇEŞME MÜZESİ
İZMİRİZMİR EFES MÜZESİ
İZMİRİZMİR EFES ÖRENYERİ
İZMİRİZMİR EFES YAMAÇ EVLER
İZMİRİZMİR AYASULUK ÖRENYERİ
İZMİRİZMİR AGORA ÖRENYERİ
İZMİRİZMİR ARKEOLOJİ MÜZESİ
İZMİRİZMİR ATATÜRK MÜZESİ
İZMİRİZMİR ETNOGRAFYA MÜZESİ
İZMİR İZMİR KLAROS ÖRENYERİ
İZMİRİZMİR KLAZOMENAİ ÖRENYERİ
İZMİR İZMİR METROPOLİS ÖRENYERİ
İZMİRİZMİR TARİH SANAT MÜZESİ
İZMİRİZMİR TEOS ÖRENYERİ
İZMİR İZMİR BİRGİ ÇAKIRAĞA KONAĞI
İZMİRRESİM HEYKEL MÜZESİ
İZMİRİZMİR ÖDEMİŞ MÜZESİ
İZMİR İZMİR TİRE MÜZESİ
KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ MÜZESİ
KAHRAMANMARAŞ GERMANİCİA MOZAİKLİ ALAN
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN ŞEHİR MÜZESİ
KARAMANKARAMAN MÜZESİ
KARSKARS ANİ ÖRENYERİ
KARS KAFKAS CEPHESİ HARP TARİHİ MÜZESİ
KARSKARS MÜZESİ
KASTAMONU KASTAMONU LİVAPAŞA KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ
KASTAMONUKASTAMONU MÜZESİ
KAYSERİKAYSERİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
KAYSERİ KAYSERİ ATATÜRK EVİ MÜZESİ
KAYSERİ KAYSERİ GÜPGÜPOĞLU KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ
KAYSERİKAYSERİ KÜLTEPE ÖRENYERİ
KAYSERİ KAYSERİ YEŞİLHİSAR SOĞANLI ÖRENYERİ
KIRIKKALE KIRIKKALE KESKİN SULU MAĞARA
KIRKLARELİKIRKLARELİ MÜZESİ
KIRŞEHİR KIRŞEHİR KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ
KIRŞEHİR KIRŞEHİR MUCUR YERALTI ŞEHRİ
KIRŞEHİRKIRŞEHİR MÜZESİ
KİLİS AİDESİM ÖRENYERİ
KİLİSKİLİS MÜZESİ
KOCAELİKOCAELİ ATATÜRK VE REDİF MÜZESİ
KOCAELİKOCAELİ AV KÖŞKÜ SARAY MÜZESİ
KOCAELİ OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ
KOCAELİKOCAELİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
KONYA KONYA AKŞEHİR BATI CEPHESİ KARARGAHI MÜZESİ
KONYAKONYA AKŞEHİR N.HOCA ARK.VE ETN.MÜZESİ
KONYAKONYA AKŞEHİR TAŞ ESERLER MÜZESİ
KONYAKONYA EREĞLİ MÜZESİ
KONYA KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ
KONYAKONYA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
KONYAKONYA ÇATALHÖYÜK ÖRENYERİ
KONYAKONYA ETNOGRAFYA MÜZESİ
KONYA KONYA TAŞ VE AHŞAP ESERLERİ MÜZESİ
KONYAKONYA ÇİNİ ESERLERİ (KARATAY MÜZESİ)
KONYAKONYA MEVLANA MÜZESİ
KÜTAHYA KÜTAHYA AİZONAİ ÖRENYERİ
KÜTAHYAKÜTAHYA ÇİNİ MÜZESİ
KÜTAHYAKÜTAHYA KOSSOUTH EVİ MÜZESİ
KÜTAHYAKÜTAHYA MÜZESİ
MALATYAMALATYA ASLANTEPE ÖRENYERİ
MALATYAMALATYA ATATÜRK ANI EVİ VE ETNOĞRAFYA MÜZESİ
MALATYAMALATYA BEŞKONAKLAR ETNOGRAFYA MÜZESİ VE GELENEKSEL MALATYA EVİ
MALATYAMALATYA MÜZESİ
MANİSAMANİSA AİGAİ ÖRENYERİ
MANİSA MANİSA AKHİSAR MÜZESİ VE AKHİSAR TEPE MEZARLIĞI
MANİSA MANİSA ALAŞEHİR ÖRENYERİ
MANİSAMANİSA MÜZESİ
MANİSA MANİSA SARDES ÖRENYERİ
MARDİNDARA ÖRENYERİ
MARDİN MARDİN MÜZESİ
MERSİN MERSİN ANEMURİUM ÖRENYERİ
MERSİN MERSİN ANAMUR MÜZESİ
MERSİN MERSİN MAMURE KALESİ
MERSİNMERSİN ATATÜRK EVİ MÜZESİ
MERSİNMERSİN GÖZNE KALESİ
MERSİNMERSİN KANLI DİVANE ÖRENYERİ
MERSİNMERSİN KIZ KALESİ
MERSİNMERSİN MÜZESİ
MERSİN MERSİN SİLİFKE ALAHAN MANASTIRI
MERSİN MERSİN SİLİFKE MÜZESİ
MERSİNMERSİN SİLİFKE ATATÜRK EVİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
MERSİNMERSİN SİLİFKE AYATEKLA ÖRENYERİ
MERSİN MERSİN SİLİFKE CENNET CEHENNEM OBRUKLARI
MERSİN MERSİN SİLİFKE ASTIM MAĞARASI
MERSİN MERSİN SİLİFKE NARLIKUYU MOZAİK MÜZESİ
MERSİN MERSİN SİLİFKE UZUNCABURÇ ÖRENYERİ
MERSİNMERSİN TARSUS MÜZESİ
MERSİNMERSİN TARSUS ST.PAUL ANIT MÜZESİ
MERSİNMERSİN TARSUS ST.PAUL KUYUSU
MUĞLA MUĞLA BODRUM ANTİK TİYATROSU
MUĞLA MUĞLA BODRUM MAUSOLEİUM ANIT MÜZESİ
MUĞLA MUĞLA BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ
MUĞLA MUĞLA BODRUM ZEKİ MÜREN SANAT MÜZESİ
MUĞLAMUĞLA FETHİYE AMİNTAS KAYA MEZARI
MUĞLAMUĞLA FETHİYE GEMİLER ADASI
MUĞLA MUĞLA FETHİYE KADYANDA ANTİK KENTİ
MUĞLAMUĞLA FETHİYE KAUNOS ÖRENYERİ
MUĞLAMUĞLA FETHİYE KAYAKÖY ÖRENYERİ
MUĞLAMUĞLA FETHİYE LETOON ÖRENYERİ
MUĞLA MUĞLA FETHİYE MÜZESİ
MUĞLA MUĞLA FETHİYE PINARA ÖRENYERİ
MUĞLAMUĞLA FETHİYE TLOS ÖRENYERİ
MUĞLA MUĞLA MARMARİS KNİDOS ÖRENYERİ
MUĞLAMUĞLA MARMARİS MÜZESİ
MUĞLA MUĞLA MİLAS BEÇİN KALESİ
MUĞLA MİLAS UZUNYUVA ANIT MEZARI
MUĞLA MUĞLA MİLAS EUROMOS ÖRENYERİ
MUĞLA MUĞLA MİLAS HERAKLEİA ÖRENYERİ
MUĞLA MUĞLA MİLAS İASSOS BALIK PAZARI MÜZESİ
MUĞLAMUĞLA MİLAS İASSOS ÖRENYERİ
MUĞLA MUĞLA MİLAS LABRAUNDA ÖRENYERİ
MUĞLAMUĞLA LAGİNA ÖRENYERİ
MUĞLA MUĞLA MÜZESİ
MUĞLA MUĞLA SEDİR ADASI ÖRENYERİ
MUĞLA MUĞLA STRATONİKEİA ÖRENYERİ
MUŞ MUŞ MÜZESİ
MUŞ MUŞ MALAZGİRT MÜZESİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ATATÜRK EVİ MÜZESİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR HACIBEKTAŞ MÜZESİ
NEVŞEHİR NEVŞEHİR ÇAVUŞİN ÖREYERİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR EL NAZAR KİLİSESİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR GÖREME ÖRENYERİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR GÜLŞEHİR AÇIK SARAY ÖRENYERİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR GÜLŞEHİR-ST.JEAN KİLİSESİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR KARANLIK KİLİSE (GÖREME)
NEVŞEHİRNEVŞEHİR KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR MAZI YERALTI ŞEHRİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR MÜZESİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR ÖZKONAK YERALTI ŞEHRİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR TATLARİN YERALTI ŞEHRİ
NEVŞEHİR NEVŞEHİR ZELVE-PAŞABAĞLAR ÖRENYERİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR ÜRGÜP MÜZESİ
NEVŞEHİRNEVŞEHİR SOBESSOS ÖRENYERİ
NİĞDENİĞDE GÜMÜŞLER MANASTIRI VE YERALTI ŞEHRİ
NİĞDE ANDAVAL ÖRENYERİ
NİĞDE NİĞDE MÜZESİ
ORDU ORDU MÜZESİ
OSMANİYEOSMANİYE KARATEPE ASLANTAŞ MÜZESİ VE ÖRENYERİ
OSMANİYE OSMANİYE MÜZESİ
OSMANİYEOSMANİYE KASTABALA ÖRENYERİ
RİZERİZE ATATÜRK EVİ MÜZESİ
RİZERİZE MÜZESİ
SAKARYASAKARYA MÜZESİ
SAMSUNSAMSUN BAFRA MÜZESİ
SAMSUNSAMSUN GAZİ MÜZESİ
SAMSUN SAMSUN MÜZESİ
SİNOP SİNOP ARSLANTORUNLAR ETNOGRAFYA MÜZESİ
SİNOPSİNOP MÜZESİ
SİNOP SİNOP TARİHİ CEZAEVİ
SİVAS SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİ
SİVASATATÜRK VE KONGRE MÜZESİ
SİVASSİVAS AŞIK VEYSEL MÜZESİ
ŞANLIURFA ŞANLIURFA GÖBEKLİTEPE ÖRENYERİ
ŞANLIURFAŞANLIURFA HARRAN ÖRENYERİ
ŞANLIURFA ŞANLIURFA KALESİ
ŞANLIURFAŞANLIURFA MÜZESİ VE HALEPLİBAHÇE MOZAİK MÜZESİ
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ MURATLI ATATÜRK EVİ MÜZESİ
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ MÜZESİ
TUNCELİTUNCELİ MÜZESİ
TOKATTOKAT ATATÜRK EVİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
TOKATTOKAT LATİFOĞLU KONAĞI
TOKAT TOKAT MÜZESİ
TRABZONTRABZON KÜÇÜK AYVASIL (ST. ANNA) KİLİSESİ
TRABZON TRABZON MÜZESİ
TRABZON TRABZON SÜMELA MANASTIRI
UŞAKUŞAK ATATÜRK VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
UŞAKUŞAK BLAUNDOS ÖRENYERİ
UŞAK UŞAK MÜZESİ
VANVAN AKDAMAR ANIT MÜZESİ
VANVAN ÇAVUŞTEPE KALESİ
VANVAN HOŞAP KALESİ
VAN VAN KALESİ
VAN VAN MÜZESİ
YALOVAYALOVA ATATÜRK VE ÇOCUK MÜZESİ
YOZGAT YOZGAT MÜZESİ
YOZGAT SARIKAYA ROMA HAMAMI
ZONGULDAKFİLYOS TİOS ÖRENYERİ
ZONGULDAKZONGULDAK CEHENNEMAĞZI MAĞARASI
ZONGULDAKKDZ. EREĞLİ MÜZESİ
ZONGULDAK MADEN MÜZESİ
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