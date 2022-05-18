Müzeler Günü'nde saat 23.00'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek 40 müze

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:48
<p>Müzeler, bu dünya mirasını aydınlatan, koruyup geleceğe aktaran kurumlar olarak kültürel yaşamda büyük önem taşıyor. Günlük hayata fazla dahil edilemeyen müzelere dikkat çekmek, ilgiyi artırmak ve sosyal hayatın içine taşımak amacıyla her yıl Müzeler Haftası etkinliği düzenleniyor. <a href="https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/muzeler-haftasi-nedir-hangi-muzeler-saat-kaca-kadar-acik-hangi-muzeler-ucretsiz-1937334"><strong>Müzeler Haftası</strong></a> her yıl <strong>Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM)</strong> tarafından<strong> “Uluslararası Müzeler Günü”</strong> olarak kabul edilen mayıs ayının 18'inci gününden başlayarak bir hafta kutlanıyor. </p>

Müzeler, bu dünya mirasını aydınlatan, koruyup geleceğe aktaran kurumlar olarak kültürel yaşamda büyük önem taşıyor. Günlük hayata fazla dahil edilemeyen müzelere dikkat çekmek, ilgiyi artırmak ve sosyal hayatın içine taşımak amacıyla her yıl Müzeler Haftası etkinliği düzenleniyor. Müzeler Haftası her yıl Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından “Uluslararası Müzeler Günü” olarak kabul edilen mayıs ayının 18'inci gününden başlayarak bir hafta kutlanıyor. 

<p><strong>“Medeniyetlerin Beşiği”</strong> olarak tanımlanan Anadolu, binlerce yıllık tarihi ile ev sahipliği yaptığı muhteşem kültürel mirasa sahip onlarca paha biçilemez müze barındrıyor. 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan <strong>Müzeler Haftası</strong> bu yıl da dopdolu geçecek. Müzeler Haftası kutlamaları vesilesiyle gece 23:00'e kadar açık olacak ve normal kapanış saati sonrasında da ücretsiz gezilebilecek 39 müze belirlendi.</p>

“Medeniyetlerin Beşiği” olarak tanımlanan Anadolu, binlerce yıllık tarihi ile ev sahipliği yaptığı muhteşem kültürel mirasa sahip onlarca paha biçilemez müze barındrıyor. 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası bu yıl da dopdolu geçecek. Müzeler Haftası kutlamaları vesilesiyle gece 23:00'e kadar açık olacak ve normal kapanış saati sonrasında da ücretsiz gezilebilecek 39 müze belirlendi.

<p><strong>MÜZELER GECESİ ETKİNLİĞİNE DAHİL OLAN MÜZELER:</strong></p> <p>* Adana Müzesi</p> <p>* Amasya Müzesi</p> <p>* Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi</p> <p>* Ankara Etnografya Müzesi</p>

MÜZELER GECESİ ETKİNLİĞİNE DAHİL OLAN MÜZELER:

* Adana Müzesi

* Amasya Müzesi

* Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

* Ankara Etnografya Müzesi

<p>* Antalya Müzesi</p> <p>* Alanya Müzesi</p> <p>* Side Müzesi</p> <p>* Demre Likya Uygarlıkları Müzesi</p> <p>* Aydın Müzesi</p>

* Antalya Müzesi

* Alanya Müzesi

* Side Müzesi

* Demre Likya Uygarlıkları Müzesi

* Aydın Müzesi

<p>* Burdur Müzesi</p> <p>* Bartın Amasra Müzesi</p> <p>* Çorum Müzesi</p> <p>* Edirne Müzesi</p>

* Burdur Müzesi

* Bartın Amasra Müzesi

* Çorum Müzesi

* Edirne Müzesi

<p>* Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi</p> <p>* Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi</p> <p>* Gaziantep Arkeoloji Müzesi</p> <p>* Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi</p>

* Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi

* Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi

* Gaziantep Arkeoloji Müzesi

* Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

<p>* Hatay Arkeoloji Müzesi</p> <p>* İstanbul Arkeoloji Müzeleri</p> <p>* İstanbul Ayasofya Müzesi</p> <p>* İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi</p>

* Hatay Arkeoloji Müzesi

* İstanbul Arkeoloji Müzeleri

* İstanbul Ayasofya Müzesi

* İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

<p>* İzmir Arkeoloji Müzesi</p> <p>* İzmir Atatürk Müzesi</p> <p>* İzmir Efes Müzesi</p> <p>* İzmir Ödemiş Müzesi</p>

* İzmir Arkeoloji Müzesi

* İzmir Atatürk Müzesi

* İzmir Efes Müzesi

* İzmir Ödemiş Müzesi

<p>* Kahramanmaraş Müzesi</p> <p>* Kastamonu Müzesi</p> <p>* Kocaeli Müzesi</p> <p>* Konya Mevlana Müzesi</p>

* Kahramanmaraş Müzesi

* Kastamonu Müzesi

* Kocaeli Müzesi

* Konya Mevlana Müzesi

<p>* Konya Karatay Çini Eserler Müzesi</p> <p>* Mardin Müzesi</p> <p>* Mersin Müzesi</p> <p>* Muğla Fethiye Müzesi</p>

* Konya Karatay Çini Eserler Müzesi

* Mardin Müzesi

* Mersin Müzesi

* Muğla Fethiye Müzesi

<p>* Muğla Marmaris Müzesi</p> <p>* Niğde Müzesi</p> <p>* Sivas Müzesi</p>

* Muğla Marmaris Müzesi

* Niğde Müzesi

* Sivas Müzesi

<p>* Sinop Müzesi</p> <p>* Şanlıurfa Müzesi</p> <p>* Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi</p>

* Sinop Müzesi

* Şanlıurfa Müzesi

* Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi

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