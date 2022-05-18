Müzeler Günü'nde saat 23.00'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek 40 müze
Müzeler, bu dünya mirasını aydınlatan, koruyup geleceğe aktaran kurumlar olarak kültürel yaşamda büyük önem taşıyor. Günlük hayata fazla dahil edilemeyen müzelere dikkat çekmek, ilgiyi artırmak ve sosyal hayatın içine taşımak amacıyla her yıl Müzeler Haftası etkinliği düzenleniyor. Müzeler Haftası her yıl Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından “Uluslararası Müzeler Günü” olarak kabul edilen mayıs ayının 18'inci gününden başlayarak bir hafta kutlanıyor.
“Medeniyetlerin Beşiği” olarak tanımlanan Anadolu, binlerce yıllık tarihi ile ev sahipliği yaptığı muhteşem kültürel mirasa sahip onlarca paha biçilemez müze barındrıyor. 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası bu yıl da dopdolu geçecek. Müzeler Haftası kutlamaları vesilesiyle gece 23:00'e kadar açık olacak ve normal kapanış saati sonrasında da ücretsiz gezilebilecek 39 müze belirlendi.
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