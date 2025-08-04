Müzeyyen Şevkin: ‘Hükümet, ekonomik buhrandan kaynaklı cinayet, gasp ve intihar vakalarını açıklamalı’

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, son günlerde Adana ve Türkiye genelinde ekonomik zorluklar nedeniyle bir çok insanın dolandırıcılık yaptığını, bir çok vatandaşın da intihar ettiğini vurguladı. Adana’da son bir ayda kayıtlara geçen olaylara göre (3 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025) ekonomik zorluklar, anlaşmazlıklar, aile içi şiddet ve dolandırıcılık nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını belirten Şevkin, yazılı açıklamasında iktidara çağrı yaptı.

Adana’da yaşanan ölümlerin 3’ünün aile içi şiddetten birinin de intihardan kaynaklandığına dikkat çeken Şevkin, “Adana'da bir kuyumcu vatandaşımızın (A.E.) 3 kg civarında altın dolandırıcılığına maruz kaldığı yetmiyormuş gibi bir de tehdit edildiği için intihar ettiği öne sürülmek. Türkiye genelinde de son bir ay içerisinde benzer dolandırıcılık vakaları yaşanmıştır. İktidarın ve temsilcilerinin toplumsal olayların asgariye indirgenmesiyle ilgili somut hiçbir adım atmadığını görüyoruz.” dedi.

İktidarın, ekonomik nedenlerle gerçekleşen intiharların, dolandırıcılık, gasp ve hırsızlıkların önlenmesi için ekonomik, sosyal ve psikolojik destek sistemlerinin hiç birini devreye sokmadığını ve daha ayrıntılı veri toplama süreçlerini gerçekleştirmediğini ifade eden Şevkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her gün insanlarımız ölüyor. İktidarın günübirlik, sıra savan genel politikasızlığı Türkiye’yi çıkmaza sürüklüyor. Hükümet edenler şeffaf bir yönetim anlayışıyla ülkemizdeki ekonomik buhrandan kaynaklı şiddet, cinayet, gasp, yaralama ve intihar vakalarını kamuoyuna açıklamalıdır. Ayrıca olaylar karşısında aciz kalmamalı, gerekli önlemleri bir an önce almalıdır.

"ÜLKEYİ YÖNETENLER KOLTUK DERTLERİNİ BIRAKIP VATANDAŞIN DERDİYLE DERTLENMELİDİR"

Ülkemizde son bir ay içerisinde 100 milyon liralık sosyal medya dolandırıcılığı, 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 7.5 milyar liralık bilişim suçları dolandırıcılığı, 25 ilde 116 vatandaşın dolandırıldığı ve 41 kişinin tutuklandığı Şanlıurfa merkezli sahte kamu görevlisi şebekesi, 67 şüphelinin yakalandığı ve 90 milyar liralık vurgunun yapıldığı Bursa merkezli uluslararası bir dolandırıcılık çetesinin yanı sıra Antalya’da olduğu gibi araç sahibi olma vaadiyle vatandaşlardan para toplayarak mağduriyet yaratan sosyal medya fenomeni dolandırıcılığının da ayyuka çıktığını görüyoruz. Kadınları da koruyamayan ülkeyi yönetenler koltuk dertlerini bırakıp vatandaşın derdiyle dertlenmelidir."

"TÜİK VERİLERİNE GÖRE 2024 YILINDA İNTİHARLARIN YÜZDE 9’U GEÇİM SIKINTISI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİ"

TÜİK verileri üzerinden açıklamasını tamamlayan Şevkin şunları ifade etti:

"TÜİK verilerine göre 2024 yılında intiharların yüzde 9’unun (yaklaşık 401 kişi) geçim sıkıntısı nedeniyle gerçekleştiği, bu veri aylık ortalama 33-34 vaka anlamına geliyor. 2002-2021 arasında ekonomik nedenlerle 5 bin 87 kişinin intihar etti ancak son yıllarda pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle bu sayının arttı. 2025 yılında sağlıklı bir veriye ulaşılamamasına karşın aylık 30-35 ekonomik nedenli intihar gerçekleşti.

Ekonomik sıkıntılar ve dolandırıcılık temelli; bugüne kadar yaşanan aile içi şiddet ve cinayetlerin, intihar vakalarının detaylarıyla incelenmesi, sorumluların hukuki olarak gerekli cezayı alması ve olayların azalması için iktidarı göreve çağırıyoruz."