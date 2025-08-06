Müzik dünyasının çınarı Selçuk Alagöz Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin usta ismi, unutulmaz bestelerin sahibi Selçuk Alagöz, iki gün önce Bodrum’da fenalaşarak kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan ve dün hayatını kaybeden Alagöz’ün vefat haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Alagöz için Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’ndeki Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında, ailesi, sanatçı dostları ve hayranları gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından edilen dualarla, Alagöz’ün cenazesi sevenlerinin omuzlarında alkışlar eşliğinde taşındı.

Müziğe yarım asrı aşkın emek veren Alagöz için İstanbul’da da bir veda töreni düzenlenecek. Yarın saat 13.00’te Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek törenden sonra, Zincirlikuyu Camii’nde ikinci bir cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı, ailesinin Zincirlikuyu’daki kabristanında toprağa verilecek.