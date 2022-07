Müzik vitrini

17 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Müzik vitrininde yeniler arasında bir süredir radarıma takılan en tatlı vokal Nessa Barret. Nessa Barret’ın, pop punk ve pop rock havası bir yana, şarkı sözleri ve vokali mükemmel. Nessa’nın son şarkısı “Die First” ve bir önceki hiti “Dying on the inside” şans vermeniz gereken şarkılar arasında.



YENİ NESİL POP PUNK

Nessa Barret’ın son parçası “Die First”, Warner Records etiketiyle yayımlanıyor. Nessa parçayı, birlikte çalıştığı prodüktör şarkı yazarı Evan Blair ile yazmış. “Die First”, Barret’ın şubat döneminde yayımladığı nefis pop rock şarkısı “Dying on the inside” sonrasında yine turnayı gözünden vuruyor. Yer yer vokal tarzı ve prodüksiyon stiliyle Billie Eilish’i de anımsatıyor değil. 2019 yılında kaydettiği şarkılarla 20 milyona yakın takipçi kazandığı TikTok platformu fenomenlerinden biri olarak parlayan Barret, yeni neslin en çekici yıldız adaylarından. 2021 sonunda “I Hope Ur Miserable Until Ur Dead” adlı punk intikam şarkısıyla Billboard listelerine de girmeyi başaran Barret, kendi sözleriyle son şarkısının hikâyesini şöyle aktarıyor: “Hayat çok kısa. Bu şarkıyı yazmaya başladığımızda, daha çok, benim için her zaman büyük bir korku olan, bana yakın birini kaybetme genel fikrine odaklanmıştık. Ama kısa sürede hayatımdaki en önemli insan olan annem için bir aşk şarkısına dönüştü. Yanımda olmadığını düşünmek bile istemiyorum.”

YABANCI



Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan yeni Jehan Barbur şarkısı “Yabancı”, sözlerini hissettirerek ilerliyor. Şarkının, sözü ve bestesi Barbur’un kendisine ait, düzenlemesinde ise enstrümanına dokunduğu anda içimizi dağlayan üstadımız Erkan Oğur var.

Oğur şarkıya, gitar, kopuz ve perdesiz gitar ile yine yapacağını yapmış, alacağı olsun. Bas gitarda kıymetlilerimizden Alp Ersönmez var. Şarkının kayıt, mix ve mastering işini Serkan Özyurt üstlenmiş. Barbur sözlerinde: “Sustum diye yok bir şey sandınız” diyor ve yabancılaşma duygusunun verdiği yorgunluğu tarif ediyor.



KUTİMAN’IN ALBÜMÜ ÇIKTI

Besteci ve film yapımcısı Tel Avivli Kutiman, klasik soul ve psikedelik tarzları harmanladığı ve ekim ayında yayımlamaya hazırlandığı 16. albümü “Open”dan “My Everything” adlı yeni teklisini paylaştı.

(Kutiman)



Melike Şahin ile “Sakla Beni” ve “Elimi Tut” şarkılarını kaydeden Kutiman’ın Türkiye’de de hayran kitlesi var. Dokuz yıllık bir inzivanın ardından müzikal çalışmalarına odaklanan Kutiman, yeni albümünde toplumla yeniden bağlantı kuruyor; köklerini kucaklıyor.

BOZDEMİR’DEN YENİ KİTAP

Gazeteci, sinema yazarı Banu Bozdemir’in yeni kitabı “Eski ve Yeni Kitaplar”, Epsilon Yayınları’ndan çıktı. Bozdemir’in çocuklar için yazdığı 20’den fazla kitabı var. Özellikle doğanın korunması, sürdürülebilir olması konusunda kitaplar yazan Bozdemir, bu kez kalemini kitapların dünyasında yaşanan “eski” ve “yeni” olma tartışmasına çeviriyor.

Bir dede ve torununun kütüphanesindeki kitaplar bilgi kavgasına girişiyor. Yeni olanlar en yeni bilgilerin kendilerinde olduğunu savunurken; eskiler ise her yeni bilginin oluşmasında eskinin etkisi vardır diye diretiyor.