Müzik vitrini

10 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Mabel Matiz’in sözü sazı aşk

Hani bazı şarkılar vardır, sözleriyle içine çeker. Mabel Matiz’in 5. albümünün ilk habercisi, Pose etiketiyle yayımlanan yeni şarkısı “Karakol” da sözleriyle öyle bir duygu seli yaşatıyor, içine çekiyor. Tıpkı şiirinde “Camlara düşüyor yaşı yedi göğün...” dediği gibi herkesin aşk acısına, hainlikle, zorbalıkla zulmedilen her aşka dair bir ağıt bana kalırsa. Şarkıda Matiz’in, Özgür Akgül ile birlikte imza attığı düzenlemesi ve kullanılan Türk müziği enstrümanları parçayı makam müziklerine taşıyor. Epik bir aşk ağıdı. Yönetmenliğini Cenan Çelik, sanat yönetmenliğini ise Anıl Can’ın üstlendiği klibiyle muz cumhuriyeti ilkellerini gerilime sürükledi bile. Sevgisiz, kalpsiz insanlar, aşkı ve güzellikleri bilemeyenler müzik videosuna saldırınca, sansasyonel de oldu şarkısı tabii. Olsun varsın, sen nasıl bir ozansın Sevgili Mabel? Dök şiirlerini. İlk dinleyişte dağlıyor şarkın. Kalbi büyük, aşkı derin bir kent ozanı Mabel Matiz. Sözü de sazı da aşk, dert faslında dost meclislerine, aslan sütü sofralarına da yakışır mesela.

Meşk-i Müren

Hatırlıyorum 80’lerde Türk sanat müziği söyleyen bir dolu kıymetli kadın yıldızımız vardı. 90’ların ikinci yarısında gönüller Muazzez Ersoy’un nostalji furyasıyla Yeşilçam şarkılarına kayınca Türk müziği yıldızları da gittikçe azalarak neredeyse gözden kayboldular. Efruze, yepyeni bir ses olarak ve çok düzgün şarkı söyleyerek bu boşluğu doldurmaya aday yenilerden. Paşamızın, Zeki Müren’in yazdığı ve onun kendine has sesinden sevilen şarkıları ikinci albümü “Assolist II Meşk-i Müren” albümünde bir araya getirmiş. Hiç bozmadan, layıkıyla söylüyor. Sesine en çok “Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun” yakışmış. Albüm Müren’in meşhur “Manolyam” şarkısı ile açılıyor, eski İstanbul zarafetini hatırlatan o güzel sözleri yeniden dinletiyor Efruze, emeklerine sağlık. Müziğe gönül vermiş bir Sinan Nergis keşfi olarak DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. İlk klip de “Manolyam” için çekilmiş, yönetmen koltuğunda Gökhan Özdemir var.

Patlıcanla caz

Caz gitaristimiz, Önder Abimiz, Önder Focan “Aubergine (Patlıcan)” projesinde yazdığım parçalar ve tek başına lezzetli bir sebze olmadığı halde başka katkılarla ve pişirme usülleriyle olağanüstü bir lezzete dönüşen, diğer malzemelere gövde, hacim katan patlıcanla, bas ve kontrbasla bağ kurmuş. Önder Abi: “Özellikle caz müziğinde bası çeker alırsak çok özel durumlar dışında müzik tüm keyfini yitirir. Bas müziğe gövde ve hacim verir” diyor. Bu saptamayı da müzisyen ve şef Eren Noyan ile bir sohbet sırasında yapmış. Gelelim albüme, açılış parçasında “Karnıyarık”, bas introsuyla başlıyor. Albümün ilk parçası olarak kontrbas ile açılıyor. Ama benim albümde favorim “Musakka”. Ortadoğu’nun ve Balkanlar’ın patlıcan lezzeti, Yunan komşumuzda ve İstanbul’da da mutfakta önemli, nitekim şarkıda İstanbul’u hissettiren etnik dokunuşlar da var. Bir diğer favorim de albümün son şarkısına adını veren “Soslu patlıcan kızartması”, yemek olarak da şarkı ile birlikte çok şık bir caz davetinde karşımıza çıkarsa affetmem.