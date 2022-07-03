Müzik Vitrini: Taylor Swift ve yeni bir folk büyüsü

03 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Country, pop yıldızı Swift, Amerikalı yazar Delia Owens’ın 2019 senesinde en çok satanlarda zirveye yerleşen “Where The Crawdads Sing” adlı ilk romanının (Bizdeki adıyla Kya’nın Şarkı Söylediği Yer) 15 Temmuz’da vizyona girecek olan sinema uyarlaması için kaydettiği yeni şarkısı “Carolina” ile bir kez daha büyüleyici bir melankoli yakalıyor. Ne var ki şarkıdaki siren büyüsü ve söyleyiş biçimi adeta Lana Del Rey’in kendine has düş gibi şarkı söyleme biçiminin bir kopyası, hakkını yemeyelim. Buna rağmen Swift’in son dönem şarkılarındaki sade folk havası ona ergen pop şarkısı havalarından daha çok yakışıyor.



ELİF SANCHEZ İLE DÜNYA MÜZİĞİ KALİTESİ

Yeniler arasında Türkiye’den dünya müziği kalitesinde işler çıkarmak üzere kolları sıvayan Pasion Turca ekibinin bana en çok umut veren keşfi, yangın gibi şarkı söyleyen Elif Sanchez. Latin Grammy ödüllü besteci, gitarist, prodüktör Javier Limon ile “Mi Voz” adını verdikleri İspanyolca bir albüm kaydeden Sanchez de bu prodüksiyondan çok heyecan duymuş olmalı ki, albümde adeta ürkerek şarkı söylüyor. Oysaki türküler kaydettiği albümde sesiyle çağlıyordu... Buna rağmen “Kurşun Adres Sormaz ki” şarkısına flamenko uyarlaması “Vuelve” bu albüm için harika bir fikir olmuş, Kenan Doğulu ile düet olarak seslendirdiği şarkının yeni yorumu sesine de çok yakışmış. Dahası Elif bu şarkıda kendi oluyor ve nefis söylüyor.

"BİR GECE YARISI"

Sony Music Turkey etiketiyle 1 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yayımlanan Gökşin Derin şarkısı “Bir Gece Yarısı” fazla ağlak rap arabesklerden farklı olarak asil ve sade bir melankoli taşıyor. Şarkının düzenlemesine Okan Coşkun imza atmış. İmkânsız aşkı anlatan şarkının düzenlemesinde 80’ler synth pop havası ve rock kalitesine göz kırpan bir gitar tınısı da var.

İYİ Kİ DOĞDUN NARDİS

2002 yılında açıldığından beri Sevgili Zuhal Focan ve Önder Focan’ın gözbebeği olan Nardis Caz Kulübü, genç ve yetenekli müzisyenlere sahne fırsatları yaratmaya devam ederken, her şeye rağmen İstanbullulara da umut vermeyi sürdürüyor.

Ferit Odman Group, Cem Tuncer Quartet, Dilek Sert Erdoğan Group, İpek Dinç Band, Aydın Kahya Band, Uraz Kıvaner, “Chet Baker Project”, Önder Focan Group, Meltem Ege Group, Sibel Köse Group ve festivalin “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ile onurlandırdığı Hayati Kafe de bu özel gecede bize uluslararası caz sahnesinin unutulmaz bestecilerinin parçalarını sunmakla kalmadılar, kimi zaman hepsi dünya müziği kalitesinde kendi eserleriyle de sürprizler yaptılar.

Kutlama, yağmur olacak endişesiyle Volksawagen Arena’ya taşındı. Ne yalan söyleyeyim, müzisyenlerin ve şarkıların sıcaklığı olmasa o buz gibi klimadan ben dahil kaçan çok olurdu.

Sahnede usta müzisyenler bir yana Önder ve Zuhal Focan’ın heyecanı da öyle içtendi ki, birçoğumuzun anıları olan Nardis meğer hepimize bir mekân değil, hayat olmuş, hissettik. Nardis Caz Kulübü, iyi ki varsın, çok yaşa...