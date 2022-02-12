Müzisyen cinayetinin şüphelisi tutuklandı: 'Uyarmak için buluştuk'
İzmir'in Buca ilçesinde, eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Şener Esen'i tabancayla vurarak öldüren Mehmet Ateş, bir hafta sonra yakalandı. Esen'i kız arkadaşını telefonda rahatsız ettiği için uyarmak için buluştuklarını iddia eden ve çıkan tartışmada vurduğunu itiraf eden Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir'deki olay, 4 Şubat günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Silah seslerini duyan mahalleli, dışarı çıktıklarında müzisyen Şener Esen’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Esen, kurtarılmadı.
Şener Esen’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mehmet Ateş olduğunu belirledi. Ekipler, dün Ateş’i gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mehmet Ateş, Esen'in kız arkadaşı M.B.'yi telefonla rahatsız ettiğini, uyarmak için buluştuklarında da çıkan tartışmada tabancayla vurduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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