Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı: 'İçimdeki şeytan çıktı' dedi
Bursa’da, annesi Azime A'yı boğazını keserek öldürüp, üvey kardeşi Merve A.'yı yaralayan Muhammet E. , eve gelen polislere de bıçağı fırlattı. Kendisine de zarar veren ve yakalanacağını anlayınca pencereden atlamak isteyen yakalanan Muhammet E., götürülürken, "İçimdeki şeytan çıktı" dedi.
Bursa'da meydana gelen olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammet E., aynı evde yaşadığı, annesi Azime Akman ve kız kardeşi Merve A.'nın yanına geldi. Muhammet E., iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Muhammet E., kaçmaya çalışan üvey kardeşini ise yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
PENCEREDEN ATLAMAK İSTERKEN POLİS YAKALADI
Muhammet E., açık olan kapıdan içeri giren polisi görünce elindeki bıçağı ekiplere doğru fırlattı. Polislerin hemen kenara çekilmesiyle bıçak, duvara çarpıp, yere düştü. Yakalanacağını anlayınca pencereden atlamak isteyen Muhammet E., ekipler tarafından yakalandı. Sağlık durumu kritik olan Merve A. ise sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Azime Akman'ın cansız bedeni de Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları olan Muhammet E., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Muhammet E., kendisini yakalayan polislere "İçimdeki şeytan çıktı. O şeytan, olay sırasında 'Polislerden birini de öldür, iş bitecek' dedi. Bu yüzden bıçağı fırlattım sonra da canıma kıymak istedim" dedi.
İlgili Haberler
- Kağıthane'de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu: Valilik ölüm nedenini açıkladı
- Son Dakika: İstanbul’da 5 kişilik gruba silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Biden, Afgan merkez bankasının varlıklarını bölüştürecek
- BASAD binası protestolar arasında tahliye edildi
- Galatasaray galibiyet peşinde
- Bu olacak iş değil dedi ve paylaştı
- Fitch, kararının gerekçesini açıkladı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yaygara çıkışı
- Yüksek elektrik faturasına büyük isyan
- NASA’nın Webb Teleskobu ‘selfie’ gönderdi
- Şili’de göçmen karşıtı protestocular yol kapattı
- Aşı karşıtı araçlı protestoya polis engeli