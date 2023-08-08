Müzisyen Murat Ertel, Erkin Koray ile anılarını anlattı: ‘2 defa beni grubuna almayı teklif etti’

Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:22

Güncelleme: 08.08.2023 - 13:22

Anadolu rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 82 yaşında yaşama veda etti. Koray’n ardından sanatçının hayranları, dostları ve ailesi gözyaşlarına boğulurken Baba Zula müzik grubunun kurucu üyesi Murat Ertel, Erkin Koray ile anılarını Cumhuriyet TV’ye anlattı.

“ELEKTROSAZIN MUCİTLERİNDEN BİRİ”

Müzisyen Murat Ertel, Erkin Koray’ın müzik dünyasına kattıklarını ifade ederek, “Erkin Koray, ilerici devrimci müzik yapan bir insandı, bu çok değerli. Ülkemiz ve dünya için yapılması gereken müziği 1950’lerden 60’lardan itibaren yaptığını düşünüyorum. Ben bir sanatçının beslendiği coğrafyadan ve kültürden ilham alması gerektiğini ve bu ilhamla müzik yapması gerektiğini düşünüyorum, Erkin Koray da böyle bir insandı, özgün bir müzik yaptı. Gerek Türk gerek Ortadoğu coğrafyasından yaptığı düzenlemeler, aranjmanlar ve onlara yazdığı sözler büyük ses getirdi. Elektrosazın mucitlerinden de biri” açıklamasında bulundu.

“BENİ İKİ DEFA GRUBUNA ALMAYI TEKLİF ETTİ”

Özel anılarını dile getiren Ertel, “Birlikte konser veremesek de Erkin abi iki defa beni grubuna almayı teklif etti, kendisine çok müteşekkirim. Belki biraz özel olacak ama, ikisini de reddettim ve ikisinde de ona şunu söyledim: Erkin abi ben seni de müziğini de çok seviyorum, bu duygularımla yaşamak istiyorum. Çünkü Erkin Koray’ın grubunda çalan müzisyenlerle olan ilişkisi biraz farklıydı, kendisi epey ön planda olmak istiyordu, belirli bir disiplinde ve anlayışta çaldırıyordu. Ben de kendime has bir karaker olduğum için kendi karakterimi ortaya koyduğumda yollarımızın ayrılabileceğini hissetmiştim. Tekliflerini reddettim ve bunu istemiş olmasının benim için bir onur olduğunu ona söyledim. Çünkü kendisi benim saygı duyduğum ve ilham aldığım bir müzisyendir” dedi.

“SİSTEM TARAFINDAN UZUN ZAMAN YOK SAYILDI”

Ertel, Erkin Koray’ın müziğinden ilham aldığı noktaları dile getirerek, “Türk makamlarını ve müziklerini batı müziğiyle birleştirmesinden çok etkilendim. Tabii sözlerindeki gerçeküstücülük ve mizah duygusu çok hoşuma giderdi. Beste ve söz yazımı dışında yorumlarını da çok ilginç buluyorum. Erkin Koray zamanında çok sevildi, bu sevginin karşılığını da buldu, ama uzun zaman sistem tarafından yok sayıldı. 1960’lardan başlayarak plak şirketleri onu sömürdüler, şarkılarını aldılar, albümlerini böldüler. Pek çok eserini onun istemedği şekilde yayınladılar. Bir sanatçı bir albümü yapıyorsa onun bütünlüğüne dikkat etmek gerekir. Son bir rezalet de Erkin Koray’ın albümünün isminin değiştirilerek plak yapılmasıydı. Erkin Koray’ın pek çok albümünü kendi yayınladığı şekilde bulamazsınız. Bunun düzeltilmesi gerekiyor, umarım kızı Damla Koray düzeltir” ifadelerini kullandı.

“YETERİNCE KONSER VEREMEDİ”

Sistemin sanata ve sanatçıya verdiği değeri eleştiren Ertel, “Erkin Koray bence yeterince konser veremedi. Çok daha fazla büyük yerlerde çalmalıydı. Onun yerine bir sürü kopya, özgünlüğü olmayan birtakım popçular her yerde çaldılar. Açık hava veya özel konser salonlarında Erkin Koray’ı göremedik, kalitesiz müzik yapan popçuları görüyoruz, şu anda da böyle. Her sene binlerce kişiye çalmış olması gereken sanatçılardı ve kapasiteleri de vardı ama sistem bunlara izin vermiyor, bu çok acı. Gençlerin Erkin Koray’ı büyük açık hava konserlerinde ya da kültür merkezlerinin büyük salonlarında görme şansları olmalıydı. Sistem böyle işliyor ama biz sisteme aklımızı kullanarak karşı çıkabiliriz, gerçek sanatçıları destekleyebiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.