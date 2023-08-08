Erkin Koray'ın 1 yıl önceki paylaşımı gündem oldu

Önceki gün hayatını kaybeden usta sanatçı Erkin Koray'ın, 81'inci doğum günündeki "Söylemeseler, 181 yaşına kadar yaşayacağım haberim olmayacak" sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:12
Erkin Koray'ın 1 yıl önceki paylaşımı gündem oldu
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'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Arapsaçı', 'Fesupanallah', 'Şaşkın', 'Sevince' ve 'Yalnızlar Rıhtımı' gibi eserleriyle tanınan Türk rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Koray'ın 81'inci doğum gününde yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. 

Koray paylaşımında, "'81 yaşına girdin!' diye uyardılar dostlar! Söylemeseler, 181 yaşına kadar yaşayacağım haberim olmayacak" yazdı. 

'SÖYLEMESELER 181 YAŞINA KADAR YAŞAYACAĞIM'

Koray'ın paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"'81 yaşına girdin!' diye uyardılar DOSTLAR!

Söylemeseler, 181 yaşına kadar yaşayacağım haberim olmayacak. Sonra da HAZIRLIKSIZ yakalanacağım.

24 Haziran itibariyle, gazete, mail, SMS gibi çeşitli ortamlarda doğum günümü kutlayan ve çok güzel dileklerde bulunan TÜM sevdiklerime, dostlara, dinleyici ve izleyicilerime ve bu yazıyı okuyan herkese ben de en iyi dileklerimi sunarım.

Sizi EVİMDE misafir kabul edip, bir KAHVE yerine geçecek bir şey ikram etmek isterdim. Bugün geçti artık. Buna vakit yok! Ancak... Bir iki gün içinde elinize geçer.

Yeni bir şey DEĞİL, 'günün anlam ve önemine' uygun (bkz. Yukarıdaki RESİM).

Ama 'yeni' demişken, bu kahveden sonra size YENİ BİR ŞEY vermezsem de olmaz şimdi artık... Sözüm söz!"


Erkin Koray sosyal medya

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