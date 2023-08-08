Kızı açıkladı: ‘Erkin Koray için şu an bir tören yapmayacağız’
Damla Koray, babası Erkin Koray’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda u anda bir tören yapılmayacağını belirtti. Koray, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği düzenleneceğini açıkladı.
Türk Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sanatçının kızı Damla Koray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası için bir tören yapılmayacağını belirterek, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği düzenleneceğini duyurdu.
Damla Koray paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türk Rock müziğin 'BABA'sı Erkin Koray, Toronto'da 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şu anda bir tören yapmayacağız ancak hayranları ve arkadaşları için bir 'toplantı' duyurusu yapılacak. Bu hayatımın en zor günü olduğu için nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."
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