Müzisyen Onur Şener davasında aileden itiraz: 'Bu cezalar yeterli değil'

Müzisyen Onur Şener, 2 Ekim 2022'de Çankaya ilçesinde sahneye çıktığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.

Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk hakkında Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yargılama sonucunda tutuklu sanıklardan İlker Karakaş 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl, Ali Gündüz, 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis, Semih Soyalp ise aynı suçtan takdir indirimi uygulanarak, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp için yapılan temyiz başvurularını esastan reddederek, kararı onadı. Yargıtay, İlker Karakaş'a verilen 25 yıl hapis cezasını ve 2 sanık için verilen beraat kararını ise daha önce onamıştı. Kararla birlikte, Onur Şener cinayetine ilişkin sanıklar hakkında verilen hapis cezaları kesinleşmiş oldu.

'CEZAYI YETERLİ BULMUYORUM'

Onur Şener'in annesi Leyla Şener, oğlunun ölümünün üzerinden 4 yıl geçtiğini söyleyerek, "Hiçbir günüm fark etmedi ne gecem ne gündüzüm. Hep onun düşüncesi, onun hayali, onun sözleri, onun esprileri. Onun yapmak isteyip de yapamadığı, hayalini kurup da gerçekleştiremediği, doyamadığı evladı. Yargıtay'dan son olarak bir karar çıktı. Çok kırgınım, çok kızgınım. Hiçbir zaman bu cezaları onlara uygun bulmuyorum, evladını kaybetmiş anne olarak. Katlettiler oğlumu. 33 cam darbesi aldı. Bunlar katil mi yok? Katilden de öteler. Bunlar insan değil diye bakıyorum. Böyle bir insan olamaz. Siz müzikhole gitmişsiniz, müzik dinlemeye. Bir insanı öldürüp çıkıyorsunuz orada. Ne demek bu? Nasıl bir insanlıktır bu? Cezalar yeterli değil. Verilen cezayı kesinlikle yeterli bulmuyorum. 4 senedir, oğlumu anmadığım hiçbir günüm yok. Torunum öyle küçücükken babasız kaldı. Hayalleri vardı. Hiçbir şeye doyamadan gitti. Kabul edemiyorum. Bu toplum böyle cezalarla düzelmez. Yok iyi halmiş, yok kravatmış, yok kıyafetmiş. Kabul etmiyorum bunları. Katil, adı üstünde. Katletti, aldı gitti oğlumu benden kopardı. Neresini indiriyorsunuz bunun cezasını" diye konuştu.

'KANUN DÜZELTME YOLU VAR'

Onur Şener'in babası Erhan Şener ise "Biz çok daha farklı bir karar bekliyorduk. Canilerin gerçek cezalarını alması yönünde bir karar tesis ettireceklerini tahmin ediyorduk; ama maalesef istediğimiz olmadı. Maalesef ilk mahkemede, istinafta, Yargıtay'da beklediğimiz yönde bir karar tesis etmedik. Bu kararın böyle olması bizi çok çok üzdü. Oğlumun yokluğunu çok daha fazla, çok daha farklı, çok acı bir şekilde hissetmeye başladık. Ama tabii bu burada bitmedi. Kanun yolları var. Tekrar kanun düzeltme yolu var. Anayasa Mahkemesi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Biz bunun takipçisi olacağız. Sonuna kadar da gideceğiz. Oğlumun kanını yerde bırakmayacağız. O caniler hak ettikleri cezayı bugün burada bulmasa bile mahşerde bulacaklar" ifadelerini kullandı.

'BAŞSAVCILIK İTİRAZINA GİDECEĞİZ'

Şener ailesinin avukatı Meltem Banko ise verilen cezanın ailenin acısını hafifletmediğini söyleyerek, "Bizler bu noktada başsavcılık itirazına gideceğiz. Hukuki mücadelemiz devam edecek. Ankara'nın göbeğinde, böyle acımasızca bir cinayetin işlenmesi bizleri şok içinde bırakmıştır. Bizler bu katillerin en yüksek cezayı almaları için uğraşmaktayız. Yargı kararları maalesef tatmin edici bir seviyede değil. Bu da bizi daha çok üzüyor. Biz adalet sistemine güveniyoruz. Hukuk mücadelemiz devam edecektir. Sonuna kadar gideceğiz. Yılmayacağız" dedi.