Naaşları tören alanına götürüldü... 20 şehidimiz son yolculuğuna uğurlanacak!

14.11.2025 08:06:00
AA DHA
Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin cenazeleri, işlemlerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak tören alanına götürüldü.

Şehit askerlerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme ve kimlik tespit işlemlerinin ardından Mürted Hava Üssü’nde düzenlenecek olan askeri tören alanına götürülmek üzere kurumdan çıkarıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutlar, konvoy eşliğinde yola çıkarıldı.

Mürted Hava Üssü’nde yapılacak resmi törenin ardından şehitlerin cenazeleri, defnedilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine gönderilecek.

20 şehidimizin isimleri şöyle:

*Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

*Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

*Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

*Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

*Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

*Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

*Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

*Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

*Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

*Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

*Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

*Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

*Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

*Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

*Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

*Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

*Hava Başçavuş Ramazan Yağız

*Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı

*Hava Başçavuş Akın Karakuş

*Hava Başçavuş Burak Özcan

