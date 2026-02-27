Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi değerlendirmesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); perşembe günü akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın aktardığına göre, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından, Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"SIĞ BİR DEPREM"

Naci Görür, Çardak Fay Zonu üzerinde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Yakında Kahramanmaraş’ta küçük bir (4,8) deprem oldu. Sığ bir deprem. Yanal atımlı Çardak Fay Zonu üzerinde. Daha önce kırılmış bir zon. Endişe edecek bir şey yok. Geçmiş olsun."