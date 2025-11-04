Naci Görür'den kritik 'Sındırgı' açıklaması: 'Dikkatli olunmalı' diyerek uyardı!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı depremler devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, dün Sındırgı'da saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

İstanbul, İzmir ve Bursa dahil olmak üzere deprem birçok ilde hissedildi.

Dün saat 23.23'te de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.91 kilometre olarak ölçüldü.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Sındırgı sallanmaya devam ederken; Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Görür, "Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve mağma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi DEPREM DİRENÇLİ KENT haline getirmektir" dedi.