Naci Görür'den kritik 'Tunceli' açıklaması: 'Depremin yeri tehlikeli'

Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD), Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 15.34 sıralarında gerçekleşen depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu bildirildi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli'deki depreme ilişkin kritik uyarı yaptı.

Görür, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Pülümür/Tunceli’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun