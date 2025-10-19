Naci Görür'den o fay için uyarı: 'Stresle yüklenen bir zon'

Kandilli Rasathanesi Adana Feke-Akoluk'ta 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür söz konusu depremi değerlendirerek şunları yazdı:

"Akoluk-Feke/Adana’da 4’lük sığ bir deprem oldu. Deprem sol yönlü yanal Saimbeyli Fay Zonu içerisinde. Bu deprem 6 Şubat 2023 depremleri sonucu. Stresle yüklenen bir zon."