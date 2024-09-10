Naci Görür isyan etti: Yapanları bulup hesaplaşacağım
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada ismini kullanarak deprem çantası satışı yapılmasına isyan etti.
Prof. Dr. Naci Görür’ün adı kullanılarak açılan Instagram sayfasında reklam alıp deprem çantası satıldığı ortaya çıktı.
Naci Görür, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Olayı yargıya taşıyacağını belirten Görür şunları söyledi:
“Arkadaşlar, adım kullanılarak satış yapılıyor. Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır. Kanuni yollardan bunu yapanları bulup hesaplaşacağım”
Arkadaşlar, adım kulanılarak satış yapılıyor. Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır. Kanuni yollaradan bunu yapanları bulup hesaplaşacağım. pic.twitter.com/DR5caIDCVv— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 10, 2024
Etiketler: #Naci Görür #Prof. Dr. Naci Görür
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