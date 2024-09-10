Naci Görür isyan etti: Yapanları bulup hesaplaşacağım

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada ismini kullanarak deprem çantası satışı yapılmasına isyan etti.

Naci Görür isyan etti: Yapanları bulup hesaplaşacağım
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 19:15

Prof. Dr. Naci Görür’ün adı kullanılarak açılan Instagram sayfasında reklam alıp deprem çantası satıldığı ortaya çıktı. 

Naci Görür, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Olayı yargıya taşıyacağını belirten Görür şunları söyledi:

“Arkadaşlar, adım kullanılarak satış yapılıyor. Bu saygısızlık ve en hafifinden ahlaksızlıktır. Kanuni yollardan bunu yapanları bulup hesaplaşacağım”


Etiketler: #Naci Görür #Prof. Dr. Naci Görür

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