Naci Görür isyan etti: Yeter artık!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Görür, sabah izlediği bir haber programından bahsederek, isim vermeden şunları kaydetti:

"Sabah haberleri dinliyorum. Balıkesir yöresindeki depremlerden bahsediyor. Bir uzman deprem mekanizmasından bahsediyor. Kendinden bahsediyor . Bu depremlerin normal olduğunu söylüyor. Kibarca meslektaşlarına laf çaktırıyor. Kısacası bir tehlike yok, eskiye devam. O görevini yaptı, medya yaptı, müsterihler. Yöneticilerden ses yok. Halkın pek umurunda değil, sadece korkuyorlarmış."

"BİZDE OLSAYDI ON BİNLERİ TOPRAĞA VERİRDİK"

Doğruya talep olmadığını dile getiren Görür, "Doğru ne? Deprm dirençli kentler. Daha bir kaç gün önce, Kamçatka’da 8,8 deprem oldu bir kişi ölmedi, bir ev yıkılmadı. Bizde olsaydı on binleri toprağa verirdik. Niçin? Yeter artık. Gelin şu deprem dirençli kentlere başlayıp kurtulalım. Ne olur? Devletin, hükumetin bundan önemli görevi mi var?" sözleri ile paylaşımını noktaladı.