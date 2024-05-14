Naci Görür o kenti uyardı: 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı sekizinci olağan toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelde yemek programıyla başlayan toplantıya, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek, dernek yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 23:03
Naci Görür o kenti uyardı: 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
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Toplantıda konuşan Görür, Türkiye'nin faylı tektonik bir bölgede olduğunu ve bunun için ciddi önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Antalya'nın deprem bölgesinde olmadığı düşüncesinin doğru olmadığını belirten Görür şunları kaydetti:

"3 FAY ZONU VAR"

"Antalya'yı depremde etkileyebilecek 3 fay zonu vardır. Birincisi Fethiye-Burdur fay zonudur. Bu fay 100 kilometrelik alana zarar verebilir. İkincisi Beyşehir fay zonudur. Antalya'ya 50-60 kilometre uzaklıktadır. Üçüncüsü Helen-Kıbrıs fay zonudur. Bu fay zonu dünyanın en büyük depremlerini üreten zondur. Bunun için deprem dirençli Antalya yapmamız gerekir.

Sakın 'Bizim burda fay yok' diye düşünmeyin. Bu ülkeyi depreme hazırlamak zorundayız. Hangi ilde olursa olsun bir insanımızın burnu kanarsa bu durum hepimizin sorumluluğundadır. Biz vatandaş olarak ülkemize sahip çıkmak zorundayız."


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