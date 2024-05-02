Naci Görür'den yeni paylaşım: Bakanlıktan 'önemli' talebini açıkladı

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Görür paylaşımında Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:17
Naci Görür'den yeni paylaşım: Bakanlıktan 'önemli' talebini açıkladı
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Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür X (Twitter) hesabından yeni bir paylaşım yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan taleplerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı ile açıkladığı müfredata yönelik tepkiler sürerken bir açıklama da Deprem Bilimci Naci Görür'den geldi.

"HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE..."

Prof. Dr. Naci Görür yaptığı paylaşımda bakanlıktan taleplerini şöyle sıraladı:

"Milli Eğitim Bakanlğı’ndan önemli bir talep: Lütfen müfredata jeoloji ve coğrafyayı hak ettikleri şekilde koyunuz. Saygılarımla."


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