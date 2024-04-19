Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir'de meydana gelen 4.5'lik depreme ilişkin ilk açıklama: 'Burada 6.6 deprem olmuştu'

Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:47

Güncelleme: 19.04.2024 - 11:47

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 11.02 sıralarında gerçekleşirken depremin derinliğinin 6.97 kilometre olduğu kaydedildi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den depreme ilişkin ilk açıklama geldi.

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Kuşadası Körfezinde 4,4 deprem oldu. Deprem Sisam Adasının hemen kuzeyinde ve Sisam Fay Zonu üzerinde. 30 Ekim2020 tarihinde de burada 6,6 deprem olmuştu (İzmir Depremi)"