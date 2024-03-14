Naci Görür seçimde oy vereceği İBB başkan adayını açıkladı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, canlı yayında yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde oy vereceği adayı tarif etti.

İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 21:53
Naci Görür seçimde oy vereceği İBB başkan adayını açıkladı
Abone Ol google-news

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, canlı yayında yaptığı açıklamalarda yerel seçimlerde oy vermeyi düşündüğü adayı tarif etti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber ekranlarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçim yarışını işaret etti.

"OYUMU KİM OLURSA OLSUN VERİRİM"

Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Evlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılması noktasında ‘ekonomik olarak destek yapacağım’ derse ben de oyumu kim olursa olsun veririm."


Prof. Dr. Naci Görür haberleri Naci Görür haberleri yerel seçimler haberleri yerel seçim haberleri seçimler haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

Prof. Dr. Naci Görür, bu kez deprem 'beklemediği' yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti...

Prof. Dr. Naci Görür, bu kez deprem 'beklemediği' yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti...
Naci Görür'den Samsun depremi değerlendirmesi: 'Denize doğru ilerliyor'

Naci Görür'den Samsun depremi değerlendirmesi: 'Denize doğru ilerliyor'
Prof. Dr. Naci Görür: İzmir’de düşman belli değil

Prof. Dr. Naci Görür: İzmir’de düşman belli değil
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş

İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş
Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!

Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika... Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Bir asker şehit oldu!

Son Dakika... Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Bir asker şehit oldu!
İnci Taneleri’nde şaşırtan karar: Ramazan boyunca pavyon ve dans yok!

İnci Taneleri’nde şaşırtan karar: Ramazan boyunca pavyon ve dans yok!
Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?

Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?
İzmir’de Pitbull Şila’nın katili için yeni karar: 4 Yıl hapis Cezası!

İzmir’de Pitbull Şila’nın katili için yeni karar: 4 Yıl hapis Cezası!
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan haritalı açıklama: 'Türkiye'nin varlığı...'

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan haritalı açıklama: 'Türkiye'nin varlığı...'
Bakan Uraloğlu: Turistik Doğu Ekspresi’nde 11 bin 611 yolcu seyahat etti

Bakan Uraloğlu: Turistik Doğu Ekspresi’nde 11 bin 611 yolcu seyahat etti