Naci Görür seçimde oy vereceği İBB başkan adayını açıkladı

Yayınlanma: 14.03.2024 - 21:53

Güncelleme: 14.03.2024 - 21:53

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, canlı yayında yaptığı açıklamalarda yerel seçimlerde oy vermeyi düşündüğü adayı tarif etti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber ekranlarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçim yarışını işaret etti.

"OYUMU KİM OLURSA OLSUN VERİRİM"

Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Evlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılması noktasında ‘ekonomik olarak destek yapacağım’ derse ben de oyumu kim olursa olsun veririm."