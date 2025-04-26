Naci Görür uyardı: Bunlara itibar etmeyiniz

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asılsız haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

Naci Görür uyardı: Bunlara itibar etmeyiniz
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 21:31

Prof. Dr. Naci Görür asılsız haberlere ilişkin paylaşımda bulundu. Görür, takipçilerine uyarılarda bulundu.

X hesabından açıklama yapan Görür, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar benim adımı kullanarak güya depremin haarp teknolojisi ile İstanbul’da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş . O terbiyesin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz."



Etiketler: #Naci Görür #deprem #Haarp

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