Naci Görür uyardı: Bunlara itibar etmeyiniz
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asılsız haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Naci Görür asılsız haberlere ilişkin paylaşımda bulundu. Görür, takipçilerine uyarılarda bulundu.
X hesabından açıklama yapan Görür, şunları kaydetti:
"Arkadaşlar benim adımı kullanarak güya depremin haarp teknolojisi ile İstanbul’da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş . O terbiyesin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz."
Arkadaşlar benim adımı kullanarak güya depremin haarp teknolojisi ile İstanbul’da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş . O terbiyesin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 26, 2025
Etiketler: #Naci Görür #deprem #Haarp
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