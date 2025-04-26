Naci Görür uyardı: Bunlara itibar etmeyiniz

Yayınlanma: 26.04.2025 - 21:31

Güncelleme: 26.04.2025 - 21:31

Prof. Dr. Naci Görür asılsız haberlere ilişkin paylaşımda bulundu. Görür, takipçilerine uyarılarda bulundu.

X hesabından açıklama yapan Görür, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar benim adımı kullanarak güya depremin haarp teknolojisi ile İstanbul’da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş . O terbiyesin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz."

Arkadaşlar benim adımı kullanarak güya depremin haarp teknolojisi ile İstanbul’da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş . O terbiyesin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz. — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 26, 2025



