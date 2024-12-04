Naci Görür'den 'Antalya depremi' açıklaması!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür yaptığı paylaşımında ''Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu''na dikkat çekti.

Naci Görür'den 'Antalya depremi' açıklaması!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 13:07

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Alanya açıklarında 5:0 lik deprem. Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu içerisinde ve üzerleyen levha üzerinde. Geçmiş olsun. Sevgiyle."


Etiketler: #Antalya #deprem #Gazipaşa #Naci Görür

İlgili Haberler

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya'da deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya'da deprem!
Antalya'da deprem mi oldu? 4 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Antalya'da deprem mi oldu? 4 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son Dakika... AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem! Naci Görür'den 'fay' değerlendirmesi

Son Dakika... AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem! Naci Görür'den 'fay' değerlendirmesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler