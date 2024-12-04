Naci Görür'den 'Antalya depremi' açıklaması!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür yaptığı paylaşımında ''Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu''na dikkat çekti.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Alanya açıklarında 5:0 lik deprem. Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu içerisinde ve üzerleyen levha üzerinde. Geçmiş olsun. Sevgiyle."
Alanya açıklarında 5:0 lik deprem. Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu içerisinde ve üzerleyen levha üzerinde. Geçmiş olsun. Sevgiyle pic.twitter.com/JvunHcWZc6— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 4, 2024
Etiketler: #Antalya #deprem #Gazipaşa #Naci Görür
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