Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 12.09 sıralarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 32.69 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 4, 2024
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-12-04
Saat:12:09:10 TSİ
Enlem:35.88778 N
Boylam:31.82556 E
Derinlik:32.69 km
Detay:https://t.co/XZhG3fs0V8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ 5.1 DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Buna göre depremin yerin 10.5 derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2024
AKDENIZ https://t.co/FWVd9NEAjp
04.12.2024, 12:09:06 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 10.5 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 4.9 olarak revize etti.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2024
AKDENIZ https://t.co/2oqu8Zr1M1
04.12.2024, 12:09:06 TSİ
Büyüklük: 4.9,
Derinlik: 10.4 km#Kandilli
"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"
Öte yandan AFAD depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (58 km) saat 12.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (58 km) saat 12.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) December 4, 2024
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/HO9WBPLowj
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