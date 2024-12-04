Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya'da deprem!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:21

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:55

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 12.09 sıralarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 32.69 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 5.1 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Buna göre depremin yerin 10.5 derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 4.9 olarak revize etti.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Öte yandan AFAD depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (58 km) saat 12.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."