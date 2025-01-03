Naci Görür'den 'Antalya depremi' açıklaması

Yayınlanma: 03.01.2025 - 19:56

Güncelleme: 03.01.2025 - 19:56

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den depremin ardından açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"1 saat önce Alanya açıklarında, Helen- Kıbrıs Dalma-Batma zonu ile igili olarak 4,6 deprem oldu. Buradaki depremler Afrika Levhasının Anadolu Levhası altına dalması ile oluşuyor. Deprem Anadolu Levhası üzerinde. Geçmiş olsun."

1 saat çnce Alanya açıklarında, Helen- Kıbrıs Dalma-Batma zonu ile igili olarak 4,6 deprem oldu. Buradaki depremler Afrika Levhasının Anadolu Levhası altına dalması ile oluşuyor. Deprem Anadolu Levhası üzerinde. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/EGp2nAcGCh — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 3, 2025







