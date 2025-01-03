Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Girit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde ve yerin 87.3 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 14.58 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 87.3 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 3, 2025
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/p7PrnD0OIa
03.01.2025, 14:58:14 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 87.3 km#Kandilli
Etiketler: #Akdeniz #deprem #Girit Adası #Kandilli Rasathanesi
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