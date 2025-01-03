Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Girit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde ve yerin 87.3 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:36

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 14.58 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 87.3 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #Akdeniz #deprem #Girit Adası #Kandilli Rasathanesi

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