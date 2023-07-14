Naci Görür'den 'Balıkesir' ve 'Van' depremi açıklaması

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir ve Van’da meydana gelen 4 büyüklüklerindeki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 08:57
Naci Görür'den 'Balıkesir' ve 'Van' depremi açıklaması
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Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir’de ve Van’da meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirme yaptı. 

Balıkesir ve Van’da meydana gelen 4 büyüklüklerindeki depremlerin büyük depremlerin habercisi olup olmayacağına yönelik tartışma hakkında açıklamada bulunan Görür, “Bu aşamada büyük bir deprem üreteceğini sanmıyorum” dedi.

"EN SON 1964'TE DEPREM ÜRETMİŞTİ"

Balıkesir iline bağlı Susurluk ilçesinin merkez üssü olduğu depremin, olası Marmara depremi açısından tedirginlik yaratması üzerine, depremin gerçekleştiği fayın Manyas Fayı olduğunu hatırlatan Görür, şunları söyledi:

”Arkadaşlar, yakında iki tane 4’ler mertebesinde deprem oldu. Biri Van, Aşağıçanak-Çaldıran’da, diğeri ise Balıkesir, Günaydın-Susurlukta oldu. Van’daki deprem Çaldıran Fayının güneyinde, muhtemelen Hasan Timur Fayı üzerinde. Balıkesir’deki deprem ise Manyas Fayı üzerinde. Biliyorsunuz bu fay en son 1964’te 7.0 Manyas depremini üretmişti. Bu aşamada büyük bir deprem üreteceğini de sanmıyorum, sevgiyle.”


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