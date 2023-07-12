Naci Görür'den kritik İstanbul depremi uyarısı... Olası depremin büyüklüğünü açıkladı: 'Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz'

Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklamalar yaptı. Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını beklediklerini ifade eden Görür, "Elazığ depremi ile alakalı da uyardık. Deprem vurdu kimse bir şey yapmadı. Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz.” dedi.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 08:47
Naci Görür'den kritik İstanbul depremi uyarısı... Olası depremin büyüklüğünü açıkladı: 'Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz'
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Beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili sık sık yurttaşları uyaran Prof. Dr. Naci Görür yeni bir açıklama daha yaptı. Prof. Görür, ''Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz” dedi.

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı’na katıldı.

"DEPREM VURDU KİMSE BİR ŞEY YAPMADI"

Marmara ve Bursa’nın deprem riskini değerlendiren Görür, "Dünyada hiçbir ülke bizim kadar depreme hazırlanmamıştır. Kütüphane rafları rapordan geçilmiyor. Depremde ne yapılması gerektiği ile ilgili yüzlerce rapor görürsünüz ancak yapılan şey ne yazık ki oldukça az. 1999 depreminin geleceği 70’li yıllardan belliydi. Uyarılarımızı ne aziz halkımız, ne yerel yönetimler, ne de merkezi hükümet duydu. Elazığ depremi ile alakalı da uyardık. Elazığ bizi alkışladı, deprem vurdu kimse bir şey yapmadı" dedi.

"TEK TEHDİT BURASI DEĞİL"

Görür, "Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz. Gemlik ve Bursa için birinci derece depremden söz ediliyor bu iki faydan söz ediyoruz. Sizin için tek tehdit burası değil" açıklamasında bulundu. 


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