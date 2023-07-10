Prof. Dr. Naci Görür'den çağrı: Afet Bakanlığı kurulsun

Yayınlanma: 10.07.2023 - 21:59

Güncelleme: 10.07.2023 - 22:00

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidara seslendi.

Karadeniz bölgesi için uyarılarda bulunan Görür, mevcut teknolojik imkanlarla bu tür afetlerin önüne geçilebileceğini belirtti.

'Afet Bakanlığı' kurulması gerektiğini ifade eden Görür'ün açıklaması şu şekilde:

“Zonguldak dahil Karadeniz Bölgesinde sel ve heyelan büyük zarar veriyormuş. Bugünkü teknoloji ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabilir. Çare AFET DİRENÇLİ KENTLERDİR (deprem, sel, heyelan, vb) Vakit geçirmeden bir AFET BAKANLIĞI kurulmalıdır. Liyakatlı kadrolarla kurulan, belli bir bütçesi olan, belirli plan ve hedefleri olan bu bakanlık ülkemizde insanlarımızın can güvenliğini sağlayacaktır.“