Prof. Dr. Naci Görür'den çağrı: Afet Bakanlığı kurulsun
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karadeniz’de etkili olan kuvvetli yağışların sel ve heyelanlara sebep olmasının ardından “Afet Bakanlığı kurulması” çağrısında bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidara seslendi.
Karadeniz bölgesi için uyarılarda bulunan Görür, mevcut teknolojik imkanlarla bu tür afetlerin önüne geçilebileceğini belirtti.
'Afet Bakanlığı' kurulması gerektiğini ifade eden Görür'ün açıklaması şu şekilde:
“Zonguldak dahil Karadeniz Bölgesinde sel ve heyelan büyük zarar veriyormuş. Bugünkü teknoloji ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabilir. Çare AFET DİRENÇLİ KENTLERDİR (deprem, sel, heyelan, vb) Vakit geçirmeden bir AFET BAKANLIĞI kurulmalıdır. Liyakatlı kadrolarla kurulan, belli bir bütçesi olan, belirli plan ve hedefleri olan bu bakanlık ülkemizde insanlarımızın can güvenliğini sağlayacaktır.“
Zonguldak dahil Karadeniz Bölgesinde sel ve heyelan büyük zarar veriyormuş. Bugünkü teknoloji ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabilir. Çare AFET DİRENÇLİ KENTLERDİR (deprem, sel, heyelan, vb). Vakit geçirmeden bir AFET BAKANLIĞI kurulmalıdır.…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 10, 2023
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