Naci Görür'den İstanbul’da hissedilen depremle ilgili açıklama

11 Nisan 2022 Pazartesi, 23:09

Karadeniz’de saat 20.38’de deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü için kurumlardan farklı açıklamalar geldi. Kandilli Rasathanesi 4.5, AFAD 4.4 ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) 4.8 olarak duyurdu.

Öte yandan deprem, AFAD’a göre 37.72, Kandilli Rasathanesi’ne göre 12.9 ve EMSC’ye göre 5 kilometre derinlikte oldu.

Deprem Zonguldak’ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce’den de hissedilirken, AFAD’dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği ve olumsuz bir ihbarın bulunmadığı duyuruldu.

NACİ GÖRÜR’DEN DEPREM YORUMU

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yorumladı.

Görür, “Biraz önce Karadeniz içerisinde, Zonguldak açıklarında 4,5 büyüklükte deprem oldu. Sanıyorum bu deprem bu yörede bulunan ve Batı Karadeniz kıyılarına az çok paralel olan kuzey yönlü bindirme fay kuşağında meydana geldi. Deprem İstanbul’dan da hissedildi” dedi.