Naci Görür'den Bitlis depremi açıklaması: 6 Şubat'ı işaret etti!

Bitlis’te sabah saatlerinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme dair değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Depremler Van Gölü güneyinde BKB doğrultulu bindirme fayları içerisinde. GD bindirme kuşağına yakın. 6 şubat depremlerinin etkisi" dedi.

Naci Görür'den Bitlis depremi açıklaması: 6 Şubat'ı işaret etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:57

Bitlis'in merkez ilçesinde saat 05.50 sıralarında 4.3 büyüklüğünde ve yerin 8.71 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandı.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ETKİSİ"

Bitlis depremiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, şu bilgileri aktardı:

"Bitlis’in İçlikaval- Hızan bölgesinde art arda 4,3 büyüklükte depremler oldu. Depremler Van Gölü güneyinde BKB doğrultulu bindirme fayları içerisinde. GD bindirme kuşağına yakın. 6 şubat depremlerinin etkisi. Sevgiyle."


Etiketler: #6 Şubat depremleri #bitlis #deprem #Naci Görür

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