Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: 'Marmara'da kırılması beklenen kesimi etkileyecek'
Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de yaşanan 4.4. büyüklüğündeki depreme ilişkin "Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir" açıklamasında bulundu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
"MARMARA’DA KIRILMASI BEKLENEN KESİMİ AZ ÇOK ETKİLEYECEKTİR"
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir. Sevgiyle."
Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir. Sevgiyile pic.twitter.com/WwCVugQ6jC— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 12, 2024
Etiketler: #çanakkale #deprem #Marmara #Naci Görür
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Ortadoğu projesi eşbaşkanı
- Rus basını yazdı: Esad ailesini Rusya'da neler bekliyor?
- Esad'a ikinci darbe
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış!
- WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu!
- ‘Yumurtacı müdire’ soruşturması
- Polis müdürlerine gözaltı: 'Cevheri Güven' ayrıntısı
- O ülke Suriye büyükelçiliğini açıyor!
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- Sette kavga çıkmıştı: Siyah Kalp dizisinde flaş ayrılık