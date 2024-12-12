Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: 'Marmara'da kırılması beklenen kesimi etkileyecek'

Yayınlanma: 12.12.2024 - 15:38

Güncelleme: 12.12.2024 - 16:04

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"MARMARA’DA KIRILMASI BEKLENEN KESİMİ AZ ÇOK ETKİLEYECEKTİR"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir. Sevgiyle."