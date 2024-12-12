Son dakika deprem... Çanakkale'de korkutan deprem... Çevre illerde de hissedildi!
Son dakika gelişmesi... Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.52 km uzaklıkta Saros Körfezi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde Saros Körfezi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.34'te Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.52 km uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 14.5 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 12, 2024
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/wnu7okuFhZ
12.12.2024, 14:34:52 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 14.5 km#Kandilli
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
4.6 büyüklüğündeki depremin Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de de hissedildiği öğrenildi.
AFAD'TAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, söz konusu depremin 4.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 12, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
Tarih:2024-12-12
Saat:14:34:51 TSİ
Enlem:40.41778 N
Boylam:26.23861 E
Derinlik:25.5 km
Detay:https://t.co/z0z0JdbW0O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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