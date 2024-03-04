Son Dakika: İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi… Çanakkale’de 4.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD,Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 21:42
Son Dakika: İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi… Çanakkale’de 4.9 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin derinliği 10.44 km olarak ölçüldü. 

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.


deprem haberleri Son dakika haberleri çanakkale haberleri Marmara haberleri

İlgili Haberler

Kazakistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Kazakistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 'deprem' uyarısı: '24 il diri fay üzerinde' dedi, iki fay hattına dikkat çekti

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 'deprem' uyarısı: '24 il diri fay üzerinde' dedi, iki fay hattına dikkat çekti
Depremde yıkılan binayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak teslim oldu

Depremde yıkılan binayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak teslim oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı... Zam şampiyonu eğitim

Son Dakika... TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı... Zam şampiyonu eğitim
Tom Medina filmi bugün TRT 2 ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!

Tom Medina filmi bugün TRT 2 ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!
AKP'li yazar Tosun'dan canlı yayında bomba iddia: 'Yeniden Refah adayları seçimden önce çekilecek'

AKP'li yazar Tosun'dan canlı yayında bomba iddia: 'Yeniden Refah adayları seçimden önce çekilecek'
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Buğra Kavuncu'dan Dursun Özbek'e sert çıkış: ‘Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz…’

Buğra Kavuncu'dan Dursun Özbek'e sert çıkış: ‘Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz…’
İmamoğlu’ndan Küçükçekmece’de Kanal İstanbul çıkışı: ‘Senin öyle bir yetkin yok’

İmamoğlu’ndan Küçükçekmece’de Kanal İstanbul çıkışı: ‘Senin öyle bir yetkin yok’
Turgut Altınok canlı yayında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu

Turgut Altınok canlı yayında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu
Sevgilisi açıkladı: Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak?

Sevgilisi açıkladı: Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak?