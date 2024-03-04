Son Dakika: İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi… Çanakkale’de 4.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD,Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meydana gelen depremin derinliği 10.44 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 4, 2024
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Yenice (Çanakkale)
Tarih:2024-03-04
Saat:21:38:55 TSİ
Enlem:39.99306 N
Boylam:27.43083 E
Derinlik:10.44 km
Detay:https://t.co/M07njwqNC9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.
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