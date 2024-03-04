Son Dakika: İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi… Çanakkale’de 4.9 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 04.03.2024 - 21:42

Güncelleme: 04.03.2024 - 21:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin derinliği 10.44 km olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.