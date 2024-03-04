Çanakkale’de korkutan deprem… Belediye başkanından açıklama

Yayınlanma: 04.03.2024 - 23:00

Güncelleme: 04.03.2024 - 23:00

Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın duyurduğuna göre, 21:38 sıralarıda meydana gelen, İstanbul ve çevresinde de hissedilen depremin derinliği ise 10.44 km olarak ölçüldü.

"OTURDUĞUMUZ YERDEN ZIPLATTI"



Çanakkale Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar deprem sonrası bağlandığı TRT Haber'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok kısa sürdü ama çok şiddetli hissettik, adeta oturduğumuz yerden zıplattı. Vatandaşımız sokağa inmiş vaziyette. Merkezimizde ve köylerimizde bize gelen olumsuz bir ihbar yok” ifadelerini kullandı.

