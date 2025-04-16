Naci Görür'den deprem açıklaması: Yeri itibari ile düşündürücü

AFAD, bu sabah saat 5 sularında merkez üssü Kahramanmaraş Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin açıklama yaptı.

Naci Görür'den deprem açıklaması: Yeri itibari ile düşündürücü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 18:48

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 05.04’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı depremin ardından Naci Görür, X hesabından açıklama yaptı. 

"YERİ İTİBARİ İLE DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Depremin merkez üssüne ait bir görsel paylaşan Görür, "Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu. Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'ün paylaşımı şu şekilde:



Etiketler: #Naci Görür #kahramanmaraş #Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

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