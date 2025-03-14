Son dakika... AFAD duyurdu: Konya'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Konya, Kulu'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.62 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.44'te yaşanan sarsıntının derinliği 11.62 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem, merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde hissedildi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-03-14
Saat:14:44:31 TSİ
Enlem:38.91306 N
Boylam:32.96639 E
Derinlik:11.62 km
Detay:https://t.co/ikw2Ki7pNb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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