Son dakika... AFAD duyurdu: Konya'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Konya, Kulu'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.62 kilometre olarak kaydedildi.

Son dakika... AFAD duyurdu: Konya'da korkutan deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 14:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.44'te yaşanan sarsıntının derinliği 11.62 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde hissedildi. 

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #konya #deprem #afad

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