Son dakika... AFAD duyurdu: Konya'da korkutan deprem!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 14:54

Güncelleme: 14.03.2025 - 15:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.44'te yaşanan sarsıntının derinliği 11.62 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde: