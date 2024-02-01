Naci Görür'den kritik uyarı: 'Marmara'da canlı bir fay var'
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde 24 saatte yaşanan depremlere dair "Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler" dedi. Görür ayrıca, Marmara'da beklenen olası depreme yönelik de "Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir" uyarısında bulundu.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde son 24 saatte meydana gelen 3.2, 3.4 ve 3.6 büyüklüklerindeki depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"MARMARA'DA HALİ HAZIRDA BİR DEPREM BEKLİYORUZ"
TGRT Haber’e konuşan Görür, şu uyarılarda bulundu.
"Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum. Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir."
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