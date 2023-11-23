Naci Görür'den 'Malatya' depremi açıklaması: 'Yerini doğru göstermediler'

Yayınlanma: 23.11.2023 - 22:19

Güncelleme: 23.11.2023 - 22:19

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17:46'da merkez üssü, Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İlk sarsıntının ardından Malatya'da ikinci bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. İlk depremden yaklaşık 3 dakika sonra gerçekleşen deprem 6.36 kilmotre derinlikte oldu.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Arkadaşlar, bugün Malatya ve Adıyaman’da kısa aralıkla 2 deprem oldu. İlki 5,3 ikincisi 4,5. Tahminim biri diğerinin artçısı. Her iki deprem de birbirine yakın ama lokasyon itibariyle biri Adıyaman, diğeri Malatya sınırında (Geçitli ve Uluköy). Ama esasında ikisi de aynı yer demektir. AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu depremlerin 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edebiliriz. Sevgiyle."