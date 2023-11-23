Son Dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 19:09
Son Dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.54 sıralarında Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem yerin 6.99 kilometre altında gerçekleşti.


Son dakika deprem AFAD son depremler afad adıyaman

İlgili Haberler

Binance'de yaşanan deprem kripto borsalarını vurdu!

Binance'de yaşanan deprem kripto borsalarını vurdu!
Öğretmenler isyan etti: Depremde ölmedik soğukta mı ölelim?

Öğretmenler isyan etti: Depremde ölmedik soğukta mı ölelim?
Hatay’da depremzedelerin kurduğu 5 çadır yangında kül oldu

Hatay’da depremzedelerin kurduğu 5 çadır yangında kül oldu

En Çok Okunan Haberler