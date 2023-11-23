Son Dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.54 sıralarında Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem yerin 6.99 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 23, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-11-23
Saat:18:54:58 TSİ
Enlem:38.128 N
Boylam:38.541 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/Q9uaXgxPlu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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