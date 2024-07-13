Naci Görür'den Murat Kurum'a yanıt, 11 il için uyarı: 'Levha sınırındalar!'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 14:03

Güncelleme: 13.07.2024 - 14:03

6 Şubat depremlerinin vurduğu Maraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Antep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Urfa ve Elazığ'da inşa çalışmaları sürerken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu bölge için yetkililere seslendi.

"SAYIN BAKANIMIZIN İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHE ETMİYORUM AMA..."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bir açıklamasından hareketle X hesabından değerlendirmelerde bulunan Görür, "Sayın Murat Kurum 2025 yılında deprem geçiren 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak demiş. Sayın bakanımızın iyi niyetinden şüphe etmiyor, neyi kastettiğini anlıyorum ama bir yanlış anlama olasılığını önlemek için bunu yazıyorum" dedi.

"DEPREM ÜRETMEYE DEVAM EDECEK"

Görür, 6 Şubat'ta deprem geçiren 11 ilin levha sınırında bulunduklarını vurgulayarak, "Arap, Anadolu ve Afrika Levhaları. Bu sınır daha milyonlarca sene levha sınırı olarak olarak kalacak ve deprem üretmeye devam edecektir" uyarısında bulundu.

Görür, bu konuda yetkililere seslenerek, "Eğer siz o levha sınırına gerekli özeni göstermez ve bir levha sınırına özgü planlama, inşaat tipi, tasarımı, mimarisi, yapı malzemesi, mühendislik hizmeti, mikro bölgeleme, zemin vb. ayrıntılar getirmez herhangi bir yer gibi sadece yap-satcı müteahhitlerle düzenlemeye çalışırsanız, 6 Şubat'ta gördüğünüz felaketi gelecek nesillerimize ihraç ederiz" dedi.