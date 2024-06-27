Çanakkale'deki depremin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama: 'Marmara depremini bekliyoruz'

AFAD, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde dün akşam 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:22
Çanakkale'deki depremin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama: 'Marmara depremini bekliyoruz'
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Dün akşam saat 22.50'de Çanakkale Gökçeada'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görür, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ege Denizi'nde 4,4 büyüklükte sig bir deprem oldu. Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle."



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