Naci Görür'den 'sel felaketi'ne dair açıklama: 'Göz göre göre geliyor'

Yayınlanma: 07.09.2023 - 18:04

Güncelleme: 07.09.2023 - 18:04

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sel felaketlerine dikkat çekerek, uyarıda bulundu.

"BUGÜNKÜ SEL BÖLGESİ YARININ DEPREM BÖLGESİ"

Görür, taşkınların göz göre göre geldiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Kırklareli, Başakşehir, Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri çevresinde şiddetli seller oldu. Evet seller zaman zaman birçok yerde oluyor ama bizde göz göre göre geliyorum diye oluyor. Avrupa yakasında Haliç de dahil Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri KB doğrultulu akarsu vadilerinin Marmara ağzında oluşmuşlardır. Aslında bunlar göl değil lagündür. Yani denizin bastığı ana vadi kesimleridir. Bu lagünler çevresinde çok sayıda akarsu kolları bulunur. Bu kollar Trakya’nın bu kesimini direne eder, yağan yağmurları ve akan suları ana vadilerde toplayarak Marmara’ya kavuştururlar. Siz sırf rant kaygısıyla veya bilmeden kimi dereleri doldurur, imara açarsanız er geç bu afetlerle karşılaşırsınız. Tabiat drenaj sistemini binlerce yıl kullanır. Bir dere ve çevresinde 40-50 sene su görmezseniz artık buralar kurumuş, su gelmez diyemezsiniz. Tıpkı bir yerde 3-5 nesil deprem görmemiş ise burada deprem olmaz diyemeyeceğiniz gibi. Bizim zaman ölçeğimiz ile tabiatınki farklı. Bizim 100 bin senemiz tabiat için 1 salise bile değil. Özellikle yöneticilere sesleniyorum siz siz olun kentlerin gelişimini bilimin güvenli ellerine teslim edin. Bu günkü sel bölgesi yarinin deprem bölgesi. Lütfen buraları hemen şimdi afet dirençli yerler haline getirmeye çalışalım. Sevgiyle."