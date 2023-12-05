Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi, gözyaşı döktü

Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanıp cezaevine götürülen Züftü Şirin (81) gözyaşlarını tutamadı.

DHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:50
Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi, gözyaşı döktü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan Züftü Şirin iddiaya göre, geçen ay 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyi unuttu.

Bunun üzerine Şirin'in Avustralya'da yaşayan ve 25 yıl evli kaldığı eski eşi şikayetçi oldu.

Şikayet sonrası Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Şirin tutuklandı.

Jandarma eşliğinde cezaevine götürülen Şirin, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.


Bursa nafaka tutuklandı

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