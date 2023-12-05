Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi, gözyaşı döktü
Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanıp cezaevine götürülen Züftü Şirin (81) gözyaşlarını tutamadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan Züftü Şirin iddiaya göre, geçen ay 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyi unuttu.
Bunun üzerine Şirin'in Avustralya'da yaşayan ve 25 yıl evli kaldığı eski eşi şikayetçi oldu.
Şikayet sonrası Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Şirin tutuklandı.
Jandarma eşliğinde cezaevine götürülen Şirin, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 5.1'lik depremin bilançosu...
- Ailesi, Nagihan Karadere'yi evlatlıktan reddetti
- Naci Görür gözyaşlarını tutamadı
- Grup toplantısı iptal: Nedeni belli oldu
- İmamoğlu'na 'tartışma' daveti
- '2024 yerel seçimlerine...'
- Kopenhag'dan Okan Buruk'a tepki!
- Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın 'oyun planı'!
- Türk vatandaşları 3 gündür mahsur!
- Sanatçıların konuşmasını hedef aldı!