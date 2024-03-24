Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü için katılım süreci başladı
Tez, makale ve kitap dallarında her yıl verilmekte olan Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’ne 2024 yılı için katılım süreci başladı.
Eğitimci, siyasetçi Nafi Atuf Kansu’nun düşünce kalıtına sahip çıkmak; eğitim ve kültür alanlarında ülkemizin yetiştirdiği ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunan örnek ve özgün araştırmacıların ve kurumların başarılarını özendirmek amacıyla torunları tarafından yürütülmekte olan ödüle bu yıl yapıt gönderme tarihi 1 Nisan olarak belirlendi.
Katılmak isteyenlerin 1 Haziran’a değin başvurabileceği ödülün sonuçları sonbaharda açıklanacak.
Seçici kurulu Prof. Dr. Ümüt Akagündüz, Prof. Dr. Berna Aslan, Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman (aile adına), Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Ali Ekber Şahin’den oluşan ödüle ilişkin geniş bilgi ve katılım için gerekli koşullar https://www.nafiatufkansu.com/ adresinden öğrenilebilir.
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