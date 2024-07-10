Nagehan Alçı yaşadıklarını anlattı: Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 13:07

Güncelleme: 10.07.2024 - 13:07

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışmalı boşanmaları sonrası Alçı'nın son açıklamaları gündem oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Sen beceriksizsin, aptalsın, geri zekalısın" diyerek kendisine hakaret ettiğini belirten Alçı, ortak hesaplarının boşaltıldığını söylemişti.

Alçı, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Ben kaç gece Rasim'in öfkesi yani dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum ya o bağırıyor, kapıları çarpıyor çocuklar uyanmasın diye aşağıdan sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamadığımı biliyorum.

Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı. Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben benim sayemde var oldu' demiş."

RASİM OZAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Alçı'nın gündem olan açıklamaları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama geldi.

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’a konuşan Kütahyalı, şunları söyledi:

“Nagehan beni kurşun yağmuruna bile tutsa iki çocuğumun annesi aleyhine tek kelime etmem. Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar.”